Fast 1. / 4 Jahrhundert; Qualität + Beratung aus Kreuzberg

Gras Grün, der Fachhandel für ambitionierte Zimmergärtner, wurde 1994, als einer der ersten Growshops Deutschlands, gegründet. Anfangs war den Betreibern nicht klar, wie groß die Resonanz sein würde und wie viele interessierte Kunden den Weg in ihren Laden finden sollten. Damals gab es eine sehr überschaubare Produktpalette und nur wenige Düngemittelhersteller.

Nach 4 Jahren musste der erste Standort aufgegeben werden und neue Laden und Kellerräume konnten in der Nähe, in der Oranienstraße, einem großen Gewerbehof mit drei Hinterhöfen gefunden werden. Sehr zentral gelegen, mit einem großen Lager, war es für lange Jahre der ideale Standort. Aber nichts währt ewig und nach 17 Jahren war es wieder Zeit für einen Umzug. Inzwischen waren Fabriketagen lange nicht mehr so günstig zu haben und es war auch sehr schwierig geworden, einen Platz zu finden, der groß genug und für alle Kreuzberger Kunden noch schnell zu erreichen ist.

Eine lange Suche begann und endlich wurden die passenden neuen Räume in der Ritterstraße gefunden, ca. 1 km vom alten Laden entfernt. In einem ca. 200 qm großen Ausstellungsraum kann heute eine riesige Produktpalette bestaunt werden und es sind Growzelte und Bewässerungsanlagen mit ihren Einsatzmöglichkeiten anschaulich präsentiert. Im Laufe der Zeit sind viele Produkte hinzugekommen und Gras Grün bietet seinen Kunden von Basisprodukten für den kleinen Geldbeutel bis hin zu qualitativ sehr hochwertigen Ausführungen alles an. Neben einem kleinen Headshop Bereich findet der Interessierte eine Auswahl an feinen Vaporizern und auch CBD-Produkte.

Ein weiteres Standbein des Teams sind die Effektiven Mikroorganismen nach Prof. Higa. In den Boden eingebracht wirken sie wie eine Impfung und verbessern Seine Qualität wesentlich. Manche dieser Mikroorganismen produzieren bioaktive Substanzen, z.B. Vitamine, Hormone, Enzyme und Antibiotika, welche das Wachstum und die Gesundheit der Pflanzen fördern und sie vor Krankheiten Schützen. Für den Pflanzenfreund finden sich in diesem Bereich noch viele weitere nützliche Produkte, wie die Utensilien zur der EM A- oder Bokashiherstellung.

Das Team hat sich im Laufe der Jahre verändert, aber René ist von Anfang an dabei und hat in den ganzen Jahren in vielen Bereichen sehr viel Erfahrung sammeln können, die gern an die Kunden weitergegeben wird.

Kompetente Beratung war schon immer ein Hauptanliegen des Teams und ist es bis heute geblieben. Gras Grün veröffentlicht seit Jahren einen hundertseitigen Farbkatalog mit vielen Erklärungen und Anmerkungen, die es dem Kunden leichter machen, sich als Neuling in der ganzen angebotenen Produktvielfalt zurecht zu finden.

Demnächst wird es auch endlich einen neuen, adäquaten Webshop geben, in dem nach Herzenslust gestöbert werden kann.

Es grüßt: Das Team von Gras Grün aus Berlin.

Interesse?

Das gesamte Sortiment von Gras Grün, mit vielen Tipps und den neusten Entwicklungen der Szene, gibt es in einem kostenlosen Farbkatalog zu bestaunen. Einfach bei Gras Grün bestellen: www.grasgruen.de

Ladenadresse:

Gras Grün

Ritterstraße 43

Nähe Moritzplatz (ca. 6oo m)

10969 Berlin (Kreuzberg)

www. grasgruen.de

Tel.: 030-61131 90

Öffnungszeiten:

Montag – Freitag 12:00 – 19:00 Uhr

Samstag 12:00 – 16:00 Uhr