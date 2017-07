CannabiGold, goldenes CBD-Öl von HemPoland

Promotion

Hanfknospen als goldenes CBD-Öl verkosten.

HemPoland ist ein Hersteller von goldenem CBD-Öl, das aus der Leidenschaft zur Hanfpflanze entstanden ist. Seit Jahren vertreibt, züchtet, kauft, verarbeitet und liebt der polnische Produzent von aktuell äußerst beliebten CBD-Ölen Cannabis, weshalb bei dessen CBD-Öl CannabisGold auch etwas mehr Aufwand betrieben wird.

Schon die Zusammenarbeit mit Hanf anbauenden Landwirten, die ihre Lizenz für das Gewächs oft erst durch die Kooperation mit HemPoland erhalten, wird äußerst ernst genommen. Hilfestellungen bezüglich rechtlicher Fragen, benötigtem Equipment und Ernteanforderungen werden den Partnern genauso angeboten, wie die besten europäischen Hanfvarietäten, die HemPoland durch jahrelanges Sammeln von Erfahrungen definieren konnte.

Davon profitiert nun auch eine neue Produktlinie von hochwertigsten CBD-Ölen, die als CannabiGold bereits in unterschiedlichen Wirkungsstärken erhältlich sind. Die durch eine innovative und aufwendige CO²-Extraktionsmethode gewonnenen CBD-Öle versprechen dabei den höchsten Qualitätsansprüchen gerecht zu werden und garantieren den jeweils angegebenen Anteil CDB im Produkt. Da CannabiGold von HemPoland ohne Lösungsmittel, ohne Anreicherung mit kristallinem oder synthetischem CBD sowie auch Hitzeeinwirkung gewonnen wird, entsteht ein besonders reines Hanföl, das nur wenige Hersteller auf der Welt in dieser reinen Form produzieren können. Komplette Cannabis-Sativa-L.-Pflanzen werden in dem Prozess verarbeitet, sodass die gesamte Kraft des Gewächses herausgeholt werden kann. Diese sind selbstverständlich in einem natürlichen Anbauverfahren gezüchtet, das auf Pestizide vollständig verzichtet und Reinheit gewährt.

Jede Produktionscharge der CannabiGold CBD-Öle wird dazu von HemPoland in einer Analyse überprüft, sodass 100 Prozent Sicherheit auf ein erstklassiges Produkt besteht. Zusätzlich nutzt das Unternehmen aber auch externe Labore, die bestätigen, dass mikrobiologische Reinheit gewährleistet ist und keine Schwermetalle oder Schädlingsbekämpfungsmittel ihren Weg auf die Pflanzen fanden. Terpene, Flavonoide und natürliche Cannabinoide sind dagegen in CannabiGold CBD-Öl enthalten, das in mehr als drei unterschiedlichen Varianten erhältlich ist. Die CBD-Öle wurden sogar als Koscher zertifiziert.

Die preislich günstigste Flasche des flüssigen Cannabisgoldes beinhaltet fünf Prozent CBD bei zehn Gramm CannabiGold Classic, was 500 Milligramm natürliches CBD ausmacht. CannabiGold Premium bietet bei 1500 Milligramm CBD dagegen einen Anteil von 15 Prozent bei der gleichen Menge Öl, während die stärkste Dosierung bei CannabiGold Intense erreicht ist, das mit 30 Prozent mindestens 3000 Milligramm CBD pro Fläschchen beinhaltet. CannabiGold Balance hingegen – mit 10 Prozent CBD – wird derzeit nur im Familypack in einer 1000 Milliliter-Flasche angeboten. So kann dafür gleich die gesamte Sippschaft das goldene CDB-Öl von HemPoland kosten – auf eine gute Gesundheit.

Die CannabiGold-CBD-Öl-Nahrungsergänzungsmittel von HemPoland findet ihr auf der englischsprachigen Webseite des Herstellers unter www.CannabiGold.pl/en – oder auch auf www.MeinCBD.de.

Wohl bekomms!