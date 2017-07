Promotion

Zieh dir Sensi übern Schädel

Sensi Seeds sollte jedem Cannabisconnaisseur ein Begriff sein. Die weltbekannte Samenbank aus Holland züchtete bereits eine stattliche Anzahl bedeutender Marihuanavarietäten und setzt sich seit vielen Jahren für die Legalisierung wie Neubetrachtung der Hanfpflanze ein. Das holländische Unternehmen kooperiert unter anderem mit dem aufklärerischen Amsterdamer „Hash Marijuana & Hemp Museum“ oder stattet die bunten Moderatoren des Exzessiv.TV-Teams mit sauberen Anziehsachen aus. Nun möchte Sensi Seeds weiteren Menschen passende Kleidungsstücke anbieten, die neben schicken Designs auch wohlig weiche Wärme spenden: Original Streetwear – Klamotten made by Sensi Seeds!

Ein haltbares, bequemes und gleichzeitig passendes Kleidungsstück im regulären Handel für einen angemessenen Preis zu erstehen, kann unter Umständen zu einer aussichtslosen Mission ausarten. Damit sich alle Freunde und Freundinnen von Cannabis nicht länger durch zugestellte Gänge drängeln und hinter Menschenschlangen an Kassen anstellen müssen, kann der Kleiderschrank fortan über das Internet befüllt werden. SensiSeeds.com bietet seit Anfang Juni Qualitätsklamotten in unterschiedlichen Designs auf der eigenen Webseite für die entspannte Kundschaft an, die dem Lebensstil und der Philosophie gelegentlicher Marihuanakonsumenten entsprechen dürften.

Jogginghosen, T-Shirts, Hoodies und Kapuzenjacken gehören selbstverständlich zum Katalog der neuen Modemarke, Basecaps und andere Accessoires runden das Angebot von Sensi Seeds Original Streewear ab. Besonders geachtet hat man bei der ersten Produktlinie auf den Tragekomfort der Kleidungsstücke, die mit urbanen Designs einen markanten Eindruck bei zukünftigen Betrachtern des waschbaren Stoffes hinterlassen werden. Die pflegeleichte Cannabiskollektion-zum-Anziehen verspricht bei etwas Achtsamkeit der Besitzer eine lange Haltbarkeit, die selbst bei täglichem Gebrauch mehrere Jahre Freude garantieren soll. Der lässige Stil der Sensi Seeds Original Streetwear passt schließlich auch zu fast allen Gelegenheiten, weshalb die weichen, warmen und bequemen Modestücke wohl schnell die neuen Lieblingsteile im Kleiderschrank werden. Dazu dürfen alle angebotenen Stücke auch von allen Geschlechtern getragen werden, da man bei Sensi Seeds während der Kreation der in unterschiedlichen Größen erhältlichen Streetwearkollektion auf eine Unisexlinie setzte, die mit schlanken Schnitten und klassischen Farben ansehnliche Akzente nutzt.

Modische Optionen für alle Cannabisfans dank Sensi Seeds Original Streetwear.

Die gesamte Kollektion wird in Sensi-Seeds-Geschäften, über Vertragshändler sowie online angeboten.

www.SensiSeeds.com