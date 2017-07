Und täglich grüßt der Verräter im Cannabis-Gewerbe

Der größte Lump im ganzen Land ist und bleibt der Denunziant

Sadhu van Hemp

Viel Arbeit hatten die Schnüffler der Bonner Polizei nicht, als sie vergangene Woche eine nicht geringe Menge Rauschgift sicherstellten und peu-à-peu mehrere mutmaßliche Dealer festnehmen konnten. Vorausgegangen war der Einsatz einer Polizeistreife, die am 26. Juni in Königswinter zur Schlichtung eines Streits zwischen einem 25- und einem 19-Jährigen gerufen worden war. Bei der Bändigung der Streithähne fanden die Beamten bei dem 25-Jährigen Marihuana und geringe Mengen Amphetamin und Ecstasy.

Anstatt das eigene Fehlverhalten zu verstehen und einzusehen, fiel dem ertappten Drogensünder jedoch nichts Besseres ein, als seinen Dealer ans Messer zu liefern. In dessen Bonner Wohnung konnten die Fahnder auch prompt ein Kilogramm Marihuana beschlagnahmen. Da durch die Aussage des Denunzianten der Verdacht als gegeben schien, dass der ebenfalls 25 Jahre alte Bonner schon länger der Tätigkeit als Drogendealer nachgeht, erließ das Amtsgericht einen Haftbefehl wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr.

Doch damit nicht genug: Das Singvögelchen wusste noch andere Lieder zu singen – zur Freude der Gesetzeshüter. Opfer des Verrats wurde nun ein Ehepaar aus dem Bonner Norden, das für einen Verwandten illegale psychoaktive Genussmittel „bunkern“ sollte. Bei der anschließend durchgeführten Hausdurchsuchung stießen die Drogenfahnder auf knapp ein Kilogramm Marihuana, 500 Gramm Haschisch und 200 Gramm Amphetamin, die im Keller des Hauses in einer Kühltruhe und einem Tresor versteckt waren. Die 48-jährige Bewohnerin des Hauses gab sich unschuldig, wusste aber, an wen sich die Herrschaften der Polizei zu wenden hatten, um den Besitzer der unerlaubten Handelsware dingfest zu machen.

Dieser Verrat führte die Gendarmen schließlich zu einer Wohnung im Rhein-Sieg-Kreis. Angetroffen wurde ein 60-Jähriger im Ruhestand, bei dem mehr als 5000 Euro mutmaßliches „Dealgeld“ gefunden wurde. Der Frührentner wurde zur „intensiven“ Befragung ins Polizeipräsidium nach Bonn verbracht. Dort wurde er mit den Aussagen der Geschäftspartner konfrontiert und legte wie gewünscht ein Teilgeständnis ab. Laut Polizei erwartet alle Beteiligten eine empfindliche Haftstrafe, wenn „man“ sich dann vor Gericht wiedersieht.

Opfer einer Denunziation wurde auch ein 34-jähriger Oranienburger, der in seiner Garage Cannabis angebaut haben soll. Den Braten gerochen hatte eine Nachbarin – und wie es sich für eine anständige Bürgerin der Mark Brandenburg gehört, hat die gute Frau unverzüglich und sofort am Sonntag gegen 18 Uhr die Polizei informiert. Als die Volkspolizisten anrückten und den Hanfgärtner in flagranti erwischen wollten, nahm dieser allerdings die Beine in die Hand – doch vergeblich. Auf einem Hinterhof wurde er aufgespürt und in Ketten gelegt. Auch der Versuch, einen Teil der Cannabis-Ernte „retten“ zu wollen, scheiterte. Die Polizei inspizierte den Fluchtweg und spürte schließlich die auf einem Bahngelände versteckten Kartons mit den getrockneten Pflanzen auf.

Die angeordnete Durchsuchung der Wohnung und der Garage des Mannes förderte weitere getrocknete Drogenpflanzen, Cannabissamen und eine Growanlage zutage. Der 34-Jährige leugnet den Vorwurf, dass er Cannabis für den gewerblichen Zweck illegal angebaut hat. Der Großteil der Ernte sei ausschließlich für den Eigenbedarf bestimmt. Wie lange der Beschuldigte den Verhören standzuhalten versucht und sich nicht mittels Verrat eine mildere Strafe ergaunern will, teilte die Polizei nicht mit.