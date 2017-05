Promotion

Der erste Head- und Grow-Shop in Dornbirn

Am 28. März 2017 gab es unter den österreichischen Growshops Zuwachs. Mit dem Bonzai BaBa eröffnete der erste Head- und Grow-Shop in Dornbirn/Vorarlberg, mit dem Ziel, alle örtlichen Gärtnerherzen etwas höher schlagen zu lassen.

Daher bietet das Team um Kristofer Wachter ein breites Spektrum aller benötigten Utensilien und Produkte, die zur Kultivierung von Zierpflanzen zum Einsatz kommen. Messtechnik, Lampen, Dünger, Erde, Töpfe sowie Komplett-Systeme sind jedoch nur ein Teil des Angebotes bei Bonzai BaBa. Selbstverständlich bietet der erste Head- und Grow-Shop in Dornbirn seiner Kundschaft auch Paraphernalien wie unterschiedliche Grinder, Glasbongs von Weedstar, Longpapers von OCB und speziellen Lesestoff an, die im Alltag der Bevölkerung möglicherweise etwas häufiger zum Einsatz kommen könnten. Da aber besonders CBD-Produkte aktuell eine wachsende Nachfrage im gesamten deutschsprachigen Raum erfahren, sind natürlich auch E-Liquids und Öle mit der speziellen Hanfsubstanz bei Bonzai BaBa käuflich zu erwerben. Verschiedene Vaporisatoren können daher im Ladengeschäft in der Riedgasse 44 beim Besuch erwartet werden, und bei Bedarf natürlich auch gekauft. Auf Bestellung werden dazu besondere Kundenwünsche erfüllt, die zum Beispiel das Beschaffen von gesunden Hanfstecklingen beinhalten.

Die Neueröffnung in Vorarlberg macht dabei einen äußerst gepflegten Eindruck und wirkt dank perfekt ausgewähltem Sortiment sowie aufgeräumten Räumlichkeiten sehr einladend. Nur zwei Gehminuten vom Dornbirner Hauptbahnhof entfernt, finden Zierpflanzen-Fans den neusten Head- und Grow-Shop Österreichs, wo man sich auf interessierten Besuch sehr freut und mit fachgerechtem Rat und Tat stets freundlich bei allen aufkeimenden Fragen beiseite stehen wird.

Banzai!

Bonzai BaBa

Riedgasse 44

PLZ/Ort: 6850 Dornbirn

+43 664 15 68 559

office@bonzaibaba.at

www.bonzaibaba.at

ÖFFNUNGSZEITEN:

Montag: Geschlossen

Di – Fr: 11:30 – 19:00

Samstag: 10:00 – 14:00

Sonntag: Geschlossen