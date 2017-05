Solidarität für im Stich gelassene Cannabispatienten.

Der bekannte Mediziner und Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin (ACM) Dr. Franjo Grotenhermen hat einen bewegenden Entschluss gefasst. Obwohl zwar gewisse positive Aspekte durch das in Kraft getretene Cannabis-als-Medizin-Gesetz in Teilen spürbar wären, gäbe es genügend Probleme in dem gesamten Behandlungsbereich, die ihn jetzt zur Durchführung einer drastischen Maßnahme brachten. Während der ACM-Jahreshauptversammlung in Frankfurt am 12.05.2017 erklärte der seit vielen Jahren Medizinalhanf befürwortende Arzt seine Entscheidung, aus Solidarität mit den vielen alleine gelassenen Cannabispatienten, die kommenden ein bis zwei Wochen keine Nahrung mehr zu sich nehmen zu wollen.

Doktor Franjo Grotenhermen tritt in den Hungerstreik.



Dr. Franjo Grotenhermen auf der ACM-Jahreshauptversammlung 2017 erklärt Hungerstreik.

Die drogenpolitischen Sprecher der Parteien wurden vor Beginn des Warnhungerstreiks von Dr. Franjo Grotenhermen informiert – einem Ehrenmann.