Die Amis kommen

Handeln mit Marihuana.

Selbst für alte Hasen aus der deutschsprachigen Hanfszene war die erste Business-to-Business-Konferenz in Berlin ein neuartiges Erlebnis. Während normalerweise verstopfte Gänge und schallender Lärm Gespräche zwischen Händlern oder Fachleuten auf Hanffachmessen erschweren, bot sich auf der besonderen Informationsveranstaltung eine interessante Unterhaltung nach der anderen, was somit auch wieder zum Teilverlust der Stimme führte. Dass dabei viel Englisch gesprochen werden musste, war vorherzusehen, dass jedoch ein Großteil der anwesenden Gäste von Übersee kommen würde, überraschte dann aber doch etwas.

Anbaulizenzen für medizinisches Marihuana in Deutschland klangen vor der Bekanntgabe der genauen Bedingungen für Global Player wohl äußerst verlockend, weshalb man sich aus allen Teilen der Welt nach Berlin aufmachte, um die eigenen Chancen auf dem neuen Cannabismarkt auszuloten. Schnell wurde dann zwar bewusst, dass hohe gesetzliche Hürden als schwer überwindbares Hindernis vor dem großen Geschäft aufwarten, doch ebenso schnell war man sicher, dass die Entwicklung in Deutschland bald voranschreiten werde. Sichtbar war der Fortschritt direkt anhand der vollständigen Akzeptanz seitens des bediensteten Personals, das im angemieteten Hotel für Sicherheit oder Verpflegung sorgte. Weder schräge Blicke noch rümpfende Nasen wurden den oft einen Anzug tragenden Cannabisindustriellen entgegen gebracht, die als zahlende Kundschaft professionell bewirtet wurden. Obwohl das Gesetz für Cannabis als Medizin erst vor Kurzem in Kraft getreten ist, akzeptiert die Gesellschaft und Geschäftswelt das vielversprechende Business bereits offensichtlich.

Der Handel mit grüner Ware – ob Dollar oder Gras – scheint hierzulande sofort begrüßt, sobald Autoritäten der Branche aus dem Ausland anreisen und ihre Wertpapiere auch bei uns anlegen. Amerikaner und Kanadier besitzen daher somit nun nicht nur aufgrund der schon gewonnenen Erfahrungen im Umgang mit legalen Cannabiskräutern einen großen Vorteil auf dem jetzt umzugrabenden deutschen Boden, sie haben auch dank bereits florierender Grasgeschäfte eine Menge finanzieller Power im Gepäck, mit der oft viele Hürden übersprungen werden können. Während sich im Aufbau befindliche Unternehmen aus den eigenen Gefilden bisher nicht einmal auf die speziellen Anforderungen der kommenden Medizinalhanfversorgung einstimmen durften, hüpfen etablierte Firmen geschwinde über den Teich und sichern sich ihr festes Standbein im deutschen Cannabissektor, der eigentlich erst im Entstehen ist.

Es bleibt daher nur zu hoffen, dass die geballte Antriebskraft aus Übersee genügend Schub aufbringt, den Bedarf nach Anbauflächen derart zu vergrößern, dass möglichst bald auch enthusiastisches Unternehmertum aus dem Entwicklungsland darauf gedeihen kann.

Zeit zum Handeln: Legalisierung jetzt!