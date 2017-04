Keine Legalisierung von Cannabis mit CDU/CSU

Bundesdrogenbeauftragte macht Wahlkampf für Martin Schulz

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Am 24. September sind rund 62 Millionen Bundesbürger aufgerufen, den 19. Deutschen Bundestag zu wählen. Die Parteien sind bereits im Wahlkampfmodus und das Buhlen um die Wählerstimmen ist in vollem Gange. Nun heißt es für die Politiker Position beziehen, damit das Wahlvolk weiß, wem es zu folgen hat.

Auch die Drogenbeauftragte der Bundesregierung will es auf ihre alten Tage noch einmal wissen. Die Delegierten der Landkreise Nürnberger Land und Roth kürten die 61-jährige CSU-Parteisoldatin mit 151 von 152 gültigen Stimmen zur Bundestagskandidatin.

So eine Zustimmung kann durchaus schwindelig machen und im Extremfall dazu führen, die Bodenhaftung zu verlieren. Vor allem dann, wenn Selbstüberschätzung und Hochmut zu Realitätsverlust führen. Berauscht von sich selbst driftet der oder die Betroffene in den Zustand der Unzurechnungsfähigkeit gepaart mit einer ausgeprägten Persönlichkeitsstörung. Therapeuten nennen diese Form der Geisteskrankheit „Trumpismus“.

Nun – wir wissen nicht, inwieweit Marlene Mortler vor dieser Krankheit gefeit ist. Noch zeigt die Provinzpolitikerin keine Symptome, die auf schweren „Trumpismus“ hindeuten. Wie gehabt sitzt die Drogenbeauftragte artig auf verlorenem Posten unter dem Dach des Bundesgesundheitsministeriums – immer Gewehr bei Fuß, um den Deutschen all das auszutreiben, was Spaß macht. Knapp vier Jahre hat das Flintenweib seinen Mann gestanden, mit Kanonen auf Spatzen geschossen und tüchtig Öl ins Feuer des Anti-Hanf-Krieges gegossen. Bis zum heutigen Tag ist ihr eine Herzensangelegenheit, den kiffenden Bürgern das Leben zu vermiesen. Und das Ergebnis der Mortlerschen Kriegsstrategie lässt sich sehen: Nie zuvor wurde in Deutschland mehr Cannabis konsumiert.

Dass die Bilanz irgendwie keine gute ist, will die Mortlerin nicht sehen. Auf die Idee, sich mal zu fragen, ob der Anti-Hanf-Krieg vielleicht doch schon verloren ist, kommt der aus der Zeit gefallenen Landfrau nicht. Nein, jetzt erst recht, so kurz vor der Bundestagswahl! Nahezu täglich bläst die passionierte Legalisierungsgegnerin ins Horn im Überlebungskampf der Deutschen gegen die bösen Genusskiffer. Und das in bester Trump’scher Manier mit alternativen Wahrheiten, um den Verdummten dieses Landes den Bauch zu pinseln.

Kein Wunder also, dass Marlene Mortler zu Hochform aufläuft und keine Peinlichkeit mehr auslässt. Wie Trump blendet sie alles aus, was sie wie ein bockiges Kind nicht wahrhaben und einsehen will.

„Facebook und Twitter habe ich in meiner Funktion als Drogenbeauftragte erst mal aufgegeben, weil ich keine Lust mehr hatte, pausenlos einem Shitstorm der Cannabislobby ausgesetzt zu sein“. Schau einer, guck! Kritik aus der kriminalisierten Hanfcommunity an der Arbeit „unserer“ Drogenbeauftragten ist per se also ein Scheißesturm.

Marlene hat die Hanffreunde kurzerhand auf die Ignore-Liste gesetzt. Statt zu diskutieren, beschränkt sich die Dame nur noch darauf, über die Medien Anti-Hanf-Propaganda abzusondern und ausschließlich mit ihresgleichen zu sprechen. Mortler ist mit ihrer Geduld am Ende – jetzt wird nur noch abgewatscht.

„Der Spass hört da auf, wo Drogen gezielt verharmlost werden“, echauffierte sich die Volksvertreterin aus dem Freistaat Bayern über den in Würzburg spielenden Film „Lommbock“. „Es kann nicht sein, dass sich Eltern und Lehrer sieben Tage in der Woche bemühen, Jugendlichen zu vermitteln, dass man auch ohne zu kiffen, zu saufen und zu rauchen Spaß haben kann, und unsere Bildschirmhelden machen diese Bemühungen des bloßen Profits wegen mit einem Federstich zunichte … Mir ist wichtig, dass wir denen, die in ihrer Clique zum Kiffen oder zum hemmungslosen Saufen Nein sagen, den Rücken stärken. Bleibtreu und Co. hingegen fallen ihnen mit solchen Aussagen in den Rücken.“

Aber nicht nur mit Künstlern legt sich die Hanfprohibitionistin an. In einem Interview mit der Mittelbayerischen Zeitung holt die amtliche bestellte Spaßbremse die ganz große Keule heraus, um allen, die auch nur ansatzweise von einer Legalisierung träumen, vor den Latz zu hauen: „Anders als Grünen und Linken leuchtet mir nicht ein, warum man, wo wir mit den Volksdrogen Alkohol und Tabak schon genug Schwierigkeiten haben, auch noch beim Cannabis die Schleusen öffnen sollte. Mir geht es um die Gesundheit, nicht um Lifestyle.“

Alles klar! Grüne, Linke und alle anderen Befürworter der Legalisierung sind böse Lifestyle-Junkies, die was gegen die Gesundheit des Volkes haben. Das sind ehrliche Worte einer Frau, die offenbar „auf die falschen Partys geht“ und sich in ihrer eigenen rosaroten Welt verloren hat. Sie kann die vielen volljährigen Bürger, die gelegentlich einen Gute-Nacht-Joint rauchen und trotzdem einen gesunden Lebensstil pflegen, nicht sehen. Ja, sie darf diese Menschen nicht sehen – nicht jetzt, wo es darum geht, die CSU rechts der Höckepartei zu positionieren. Mortler erteilt den Hanffreunden eine klare Absage: „Mit der Union wird es keine pauschale Legalisierung von Cannabis zum Freizeitkonsum geben.“

Danke für die Auskunft, Frau Mortler. Nun weiß auch der letzte Hanffreund, dass mit der Wiederwahl von Angela Merkel Stillstand für weitere vier Jahre angesagt ist. Bleibt der Community nur noch, den „Schulzzug“ der Sozialdemokraten zu nehmen – in der Hoffnung, dass der Lokführer in die richtige Richtung fährt.