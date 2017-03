Berliner Apotheken geht Cannabis aus

Grundversorgung mit Medizinalhanf in Gefahr – und eine Ärztekammerchefin, die „Augenmaß“ fordert

Eine tagesaktuelle Glosse von Sadhu van Hemp

Eben gerade noch hat die Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen und Vizepräsidentin der Bundesärztekammer, Martina Wenker, der Deutschen Presse-Agentur verraten, dass sie bei der Freigabe von Cannabis als Medizin Grenzen sieht – und schon ist es passiert: In Berlin sind alle Dämme gebrochen und die Medizinalhanfblüten werden knapp. Die Bitte der Kammerchefin, die Ärzte mögen doch „Augenmaß“ bei der Verschreibung von Cannabispräparaten haben, kam zu spät, denn längst haben die Ärzte den Überblick verloren.

Seit dem 10. März findet ein regelrechter Run auf Deutschlands Hausarztpraxen statt. Doch statt mit der politisch erwünschten Absage werden die Patienten mit einem Cannabisrezept wieder vor die Tür gesetzt. Ungeachtet der ungeklärten Frage der Kostenübernahme durch die Krankenkassen bestehen die Patienten darauf, sich anonymisiert registrieren zu lassen und den begehrten Bezugsschein für die monatliche Cannabisration zu erhalten. Die Ärzte stecken zweifelsohne in der Zwickmühle, denn wer seinen Stammkunden nicht verlieren will, der beugt sich dem Wunsch seines Ernährers. Im Wettbewerb der freien Marktwirtschaft kann es sich kein Arzt leisten, die zu verprellen, die seinen bescheidenen Lebensstil finanzieren. Das Haus, das Auto, das Boot wollen wie das Schulgeld für das Internat der Kinder bezahlt werden.

Besonders schlimm treiben es die Ärzte an Spree und Havel. Und das ohne Sinn und Verstand. Denn wer Hinz und Kunz mit dem Persilschein zum legalen Gesundkiffen ausstattet, der riskiert laut Vizepräsidentin Wenker genau das, was zur Abschreckung auf jeder Zigarettenschachtel prangt. „Cannabis hat auch Nebenwirkungen wie Müdigkeit, kognitive Beeinträchtigungen sowie Herzkreislauf-Probleme.“ Auch weist die Lungenfachärztin darauf hin, dass es keine wissenschaftlichen Studien gibt, wie Medizinalhanf genau zu dosieren ist. Aus ärztlicher Sicht hat Frau Doktor durchaus Recht, nicht darauf zu vertrauen, dass das Menschengeschlecht seit Adams Zeiten noch keinen einen einzigen Hanftoten zu beklagen hat. Was nicht ist, kann ja noch werden.

Auch eine generelle Freigabe des gesetzlich anerkannten Heilkrauts für Erwachsene lehnt die studierte Fachspezialexperten strikt ab: „Eine Substanz, die gesundheitsschädlich ist, gibt man nicht frei.“ Zudem verweist die Ärztekammerpräsidentin auf unsere Kinder, die es zu schützen gilt. Eine komplette Legalisierung hätte einen Anstieg der Zahl der jugendlichen Konsumenten zur Folge. Alles in allem und überhaupt ist Wenker davon überzeugt, dass die Freigabe der Hanfwirkstoffe als Tablette, Pulver oder Spray vollauf genügt hätte.

Doch nun ist der Zug abgefahren. Die Kiffer rennen den Apotheken die Türen ein, grüßen mit einem Cannabisrezept, und die bundesdeutsche Planwirtschaft à la DDR kommt mit der Produktion und Lieferung des Teufelskrauts nicht nach. „Ich habe in mehreren Apotheken nachgefragt“, berichtet Exzessiv-TV-Produzent und Cannabispatient Patrick von seinen Versuchen, sein Rezept einzulösen. „Die günstigste Apotheke am Nauener Platz in Wedding war komplett ausgeplündert. Nur eine der angefragten Apotheken hatte noch ein paar Döschen, aber nur zum doppelten Preis. Die ausverkauften Apotheken gehen davon aus, erst wieder in 14 Tagen mit einer kleinen Charge der Medizin beliefert zu werden. Mir wurde geraten, mich sicherheitshalber in die Bestellliste einzutragen.“

Nun sitzt der Bruder mit dem Rezept auf dem Trockenen – wie viele andere Berliner, deren Nachfrage nicht bedient werden kann. Dabei wäre der Mangel an Medizinalhanfblüten im Handumdrehen beseitigt: Die Apotheker bräuchten nur eine notverordnete Sondererlaubnis für den Wareneinkauf im Görlitzer Park.