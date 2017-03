Entgegen der Meldungen wohl noch kein Marihuana für Kassenpatienten ab 01. März.

Auch wenn Bundestag und Bundesrat sich dafür entschieden haben, künftig schwer kranken Kassenpatienten den Zugang zu Medizin aus Cannabisblüten und Extrakten zu erleichtern, ist das Cannabisgesetz noch nicht im Bundesanzeiger veröffentlicht worden. Damit dürfte es entgegen der Meldungen verschiedener Nachrichtenportale wohl noch kein Marihuana ab dem heutigen Tag auf Rezept in Apotheken für Patienten ohne Ausnahmegenehmigung geben.

Der letzte Februartag bot zwar einige neue Gesetze und Gesetzesänderungen im Bundesgesetzblatt, doch keine Veröffentlichung des Cannabis als Medizin Gesetzes findet sich im Inhaltsverzeichnis des ersten Teils der Publikation vom 28.02.2017, das über die nun direkt in Kraft tretenden Bundesgesetze Auskunft gibt. Somit gilt das angepeilte Recht auf die Kostenübernahme von Cannabismedizin durch Krankenkassen ab dem 01. März wohl noch ebenso wenig, wie die staatliche Erlaubnis, die einem die möglicherweise vor Kurzem erst ärztlich verschriebene Medizin überhaupt erst genehmigt besitzen zu dürfen. Dagegen lassen sich aber immerhin erste Schritte in Veröffentlichungen des 17.02.2017 auffinden, die eine Veränderung der Einfuhrverordnungen am begehrten Naturprodukt kryptisch definiert und wie üblich bereits einen Tag nach der Verkündung im Bundesgesetzblatt wirksam wurde: Erste Verordnung zur Änderung der Hanfeinfuhrverordnung – vom 26. Januar 2017

Dass eine Veröffentlichung im Bundesanzeiger vor dem Inkrafttreten eines Gesetzes immer zwingend notwendig ist, unterbreiteten aber immerhin urbayrische Medien ihrem lokalen Publikum noch einmal vor dem ersten Tag des Monats März gewissenhaft, bevor auch diese sich an die veränderten Umstände im Umgang mit dem verteufelten Rauschgift gewöhnen müssen.

Sobald es im Bundesanzeiger steht, gilt das Gesetz für alle.