Zieh-melk-schätz!

Autor: mze

Als Nintendo während der Präsentation des Switch Systems den Titel 1-2-Switch vorstellte, fassten sich wohl alle Computer spielenden Zuschauer kurz an den Kopf. Bei dem Spiel, das zu den ersten Titeln für die Switch-Konsole zählt, brauchen Spieler keinen Bildschirm, auf dem aufwendige Darstellungen zum Konzept beitragen. 1-2-Switch wird eher im Angesicht des menschlichen Kontrahenten ausgefochten, dem man im besten Fall konzentriert in die Augen schaut.

1-2-Switch nutzt die neuen Joy-Cons Nintendos, um spezielle Partygames zu ermöglichen, die anderswo nicht funktionieren würden. Aufgrund der verbauten Spezialtechnik, bieten sich Optionen für Gamer, mit denen man in der Vergangenheit nicht rechnete. 1-2-Switch serviert einige Minispiele, die abwechslungsreich und lustig zugleich sind. So stellten sich zwei Spieler beispielsweise gegenüber auf, um zu versuchen sich nach erfolgtem Sprachkommando im Milchmelken zu übertreffen. Zitzen ziehen mit Gefühl wird dabei verlangt, der Gewinner anhand der gewonnen Literzahl des weißen Saftes ermessen. Auch kann man probieren, dem Kontrahenten ein unsichtbares Samuraischwert über die Rübe zu ziehen, das dieser jedoch bei richtigem Timing mit seinen Händen stoppt. Die Joycons messen die Geschwindigkeiten und Bewegungen der Spieler und vergleichen deren Werte miteinander. Amüsant gestaltet sich auch das typische Western-Duell, bei dem man die Joycon-Controller als virtuelle Pistolen nutzt. Wer dem Anderen nach Kommando schneller eine Kugel im richtigen Winkel in den Leib jagen kann, geht als stolzer Sieger hervor.

Interessant sind auch die Minispiele in 1-2-Switch, in denen das neuartige HD-Rumble zum Einsatz kommt, welches unterschiedlichste Bewegungen innerhalb der Controller simuliert. So gibt es einen Save zu knacken, was Geschick und Gefühl verlangt, oder man muss eine sich ändernde Menge bewegender Metallkugeln innerhalb der Joypads schätzen lernen. Hier spürt man tatsächlich, wie sich unterschiedliche Objekte in den Controllern befinden, die ihre Position realistisch verändern und aufeinander reagieren. Leicht bizarr, kurzweilig, aber dafür etwas echt Neuartiges.

Eine Überraschung!

1-2-Switch

Fotos: Nintendo

USK 6

Circa 50€

Nintendo Switch – ASIN: B01MUA05WO