Zurück aus der Zeit.

Zehn Jahre ist es her, dass die beliebte Kinderfernsehserie der frühen achtziger Jahre Captain Future erstmalig auf DVD erschien. Da die Kids der wilden Eighties zu diesem Zeitpunkt zwar bereits erwachsen, aber dafür nun zahlungsfähig waren, entstand eine recht große Nachfrage nach der klassischen Anime-Serie, die nicht gedeckt werden konnte. Wohl auch diesem Grund ist nun endlich eine erneute Auflage erschienen, die als Blu-ray oder DVD-Fassung alle in Deutschland gesendeten 40 Folgen der von Edmond Hamilton erdachten Science Fiction enthält.

Captain Future Volume I erzählt von den ersten drei Abenteuern des erwachsenen Waisen Cpt.Future, der mit seinem fähigen Team für das Gute in der Galaxie eintritt. Aus dem Captain, Roboter Grag, Gummimensch Otto sowie dem lebenden Gehirn Simon Wright setzt sich die Future Crew zusammen, die meist im Auftrag der Regierung des Sonnensystems haarsträubende Abenteuer erlebt und fantastische Reisen antritt – die beiden sympathischen Haustiere Oak und Yiek nicht vergessen.

Von japanischen Anime-Legenden des frühen Toei-Animation-Studios recht nah an 13 Original-Stories Hamiltons orientiert inszeniert, erwartete Deutschland einmal mehr eine veränderte Fernsehfassung, die gewalthaltige Szenen ausließ und die Serie somit Kindgerechter erscheinen ließ. Dafür entstand unter der eigenen Herstellung des damaligen Fernsehens eine musikalische Untermalung, die global als die passende Interpretation verstanden wird und die es Jahre später sogar als Remix in die Charts schaffte. Christian Bruhn komponierte mit vielen elektronischen Musikinstrumenten psychedelische Discosounds und Klänge, welche die heute teils naiv wirkenden Erzählungen mit Spannung laden und Stimmungen hervorrufen, denen man sich kaum entziehen kann. Auch werden die sehenden Sinne angesprochen, wenn mit dem Raumschiff Komet in der Zeit zurückgereist wird, oder Dimensionssprünge vollführt werden, um einer drohenden Gefahr im Weltall unbeschadet zu entgehen. Farbspielereien und rhythmische Signale bezirzten Heranwachsende im musikalischen Einklang bereits vor knapp vierzig Jahren und auch heute noch lassen sich unter den richtigen Voraussetzungen viele glückliche Stunden mit der heiß geliebten Future Crew verbringen.

Neben den 40 in Deutschland ausgestrahlten Episoden enthalten die neuen Veröffentlichungen auch ein Serien-Special. Während der digitalen Überarbeitung wurden Staub und Körnung des Originalmaterials entfernt, was für einen glasklaren Look der Serie Sorge trägt. Leider wurde dabei jedoch die Wahrung der Farbauthentizität weniger genau beachtet.

Captain Future Volume II ist seit dem 27.01.2017 erhältlich.

Captain Future Vol. 1

Fotos: Universum Film GmbH

USK 6

Ab 19 €

DVD – ASIN: B01JOCMSPY

Blu-ray – ASIN: B01JOCMU3O

Wir verlosen nachträglich – ganz Fachweihnachtsmännisch – fünf DVD-Fassungen des ersten Volumes der kultigen Captain Future Abenteuer für alle Raumzeit überbrückenden Spacepiloten und Pilotinnen. Good Luck!

Email an gewinnen@hanfjournal.de mit dem Stichwort: „Cpt.Future“.