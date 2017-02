HY-PRO has it!

Promotion

Holländischer Pflanzendünger kurz näher erklärt

Pflanzen, die nicht in ihrer natürlichen Umgebung wachsen, finden in Wasser und Boden in der Regel nicht genügend Nährstoffe. Sie sollten demzufolge auf zusätzlich hinzugefügte Nährstoffe zurückgreifen können, damit sie die Chance bekommen, prachtvoll zu gedeihen. Für eine sinnvolle Versorgung, die ein gutes und dichtes Wachstum sowie einen üppigen Blütenstand hervorbringt, bietet HY-PRO ein ziemlich einzigartiges Angebot an Produkten.

Die HY-PRO Düngemittel sind das Resultat einer intensiven Entwicklung und aufwendiger Erforschung sowie einer mehr als 30 Jahre währenden Erfahrung. HY-PRO Pflanzennahrung gibt es seit 1990. Die Düngeprodukte des bekannten Herstellers erhielten seitdem zahlreiche Auszeichnungen auf unterschiedlichsten Fachmessen und Events. Die namhaften Produkte werden weltweit für ihre Qualität und ihre einfache Verwendung geschätzt. Pflanzennahrung von HY-PRO ist dabei sorgfältig auf einander abgestimmt, sodass nicht unzählig viele Flaschen benötigt werden. Weniger ist hier oftmals mehr.

HY-PRO kombiniert Qualität und einfache Anwendung. Bei der Herstellung der optimalen Düngemittel verwenden HY-PRO nicht nur die besten Zutaten, sondern fügt auch Verstärker sowie Spurenelemente hinzu, um die Stimulatoren zu erhöhen. HY-PRO stützt sich dabei auf die Ergebnisse zahlreicher Experimente. Daher sind die sechs verschiedenen Produkte des Katalogs auch durch deren umfangreiche Erprobung so einzigartig.

Informationen über die ausgesuchten Angebote des mehrfach prämierten Düngemittelherstellers finden Interessierte beim Fachhändler ihres Vertrauens, oder aber im Internet via www.hy-pro.nl.