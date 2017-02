Mortlers Schweigen zum Leiden der Patienten

Feuer auf Marlene Mortler

Beitrag von Hans Cousto

Einstimmig hat der Bundestag am Donnerstag, 19. Januar 2017, einen Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher Vorschriften (18/8965) angenommen, wonach künftig schwerkranke Patienten auf Kosten der gesetzlichen Krankenversicherung auch mit hochwertigen Cannabis-Arzneimitteln versorgt werden können. An der Abstimmung nahmen weniger als zehn Prozent der Abgeordneten teil.

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler (CSU), wird in ihrer Pressemitteilung von 19. Januar 2017, die unter dem Titel „Schwerkranke müssen bestmöglich versorgt werden“ erschien, mit den Worten zitiert: „Das heute vom Bundestag beschlossene Gesetz, Cannabis in medizinischer Form an schwerstkranke Patienten auf Rezept abgeben zu können, bedeutet für viele Betroffene eine Entlastung. Wem Cannabis wirklich hilft, der soll Cannabis nun auch bekommen können, in qualitätsgesicherter Form und mit einer Übernahme der Kosten durch die Krankenkassen. Die Möglichkeit, Medizinalcannabis in der ärztlichen Praxis einsetzen zu können, ist ein großer Schritt und steht für eine moderne und differenzierte Gesundheitspolitik.“

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) wird in der gleichen Pressemitteilung mit den folgenden Worten zitiert: „Schwerkranke Menschen müssen bestmöglich versorgt werden. Dazu gehört, dass die Kosten für Cannabis als Medizin für Schwerkranke von ihrer Krankenkasse übernommen werden, wenn ihnen nicht anders wirksam geholfen werden kann. Das ist auch ein weiterer Schritt zur Verbesserung der Palliativversorgung.“

Weder die Drogenbeauftragte noch der Gesundheitsminister haben eine Erklärung abgegeben, weshalb die Bundesregierung sich so lange Zeit gelassen hat, die Cannabisblüten offiziell als Medikament anzuerkennen. Kein Wort des Bedauerns, dass ein Mittel, das nachweislich starke Schmerzen lindern kann, über viele Jahre hinweg unnötig schwer zugänglich gemacht wurde. Ja, das Verhalten der Bundesregierung hat das Leiden vieler Menschen unnötig verlängert.

Rückblick

Am 23. Mai 2002 bekannten sich 11 Schwerkranke mit Fotos und Wohnort in der Wochenzeitschrift Stern zu ihrem illegalen medizinischen Cannabiskonsum. Sie litten an multipler Sklerose, Morbus Crohn, Krebs, Asthma, Migräne, HIV und Hepatitis C. Sie forderten das Ende der Kriminalisierung medizinischer Cannabiskonsumenten. Gleichzeitig veröffentlichte die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin einen Vorschlag zur Aufnahme eines neuen Paragraphen in das Betäubungsmittelgesetz, der Staatsanwälten und Richtern die Einstellung von Strafverfahren bei medizinischer Verwendung von Cannabisprodukten ermöglichen soll. Dieser neue Paragraph 31b würde das Vorliegen einer ärztlichen Empfehlung als Bedingung für Straffreiheit enthalten. Dieser Vorschlag wurde von Dr. Hans-Harald Körner, seinerzeit Leiter der Zentralstelle für die Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität bei dem Generalstaatsanwalt in Frankfurt am Main, und anderen Juristen unterstützt.

Entwurf: Arzneiliche Verwendung von Cannabis/Marihuana

31b BtMG

Hat das Verfahren ein Vergehen nach § 29 Abs. 1, 2 oder 4 zum Gegenstand, so soll die Staatsanwaltschaft von der Verfolgung absehen, wenn der Betroffene Inhaber einer ärztlichen Empfehlung ist und der Betroffene die Betäubungsmittel lediglich zur eigenen arzneilichen Verwendung anbaut, herstellt, einführt, ausführt, durchführt, erwirbt, sich in sonstiger Weise verschafft oder besitzt.

Die Staatsanwaltschaft soll von der Beschlagnahme und Einziehung der Betäubungsmittel absehen, wenn der Betroffene Inhaber einer ärztlichen Empfehlung und nicht mit einer Menge an Betäubungsmitteln betroffen ist, die die in der ärztlichen Empfehlung angegebene Menge übersteigt. Bei der Vorlage einer ärztlichen Empfehlung handelt es sich um einen Widerspruch entsprechend § 98 Abs. 2 S. 1 StPO.

Mit diesen zwei kurzen Paragraphen hätte die Bundesregierung bereits vor 15 Jahren dem Leiden von Patienten entgegenwirken können. Doch sie verhinderte über viele Jahre hinweg die Abgabe der für die Patienten notwendigen Medizin, obwohl diverse Gerichte den Notstand der Patienten erkannten und anerkannten.

Erst das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes in Leipzig vom 6. April 2016 im Fall des Multiple-Sklerose Patienten Michael Fischer gegen die Bundesrepublik Deutschland, in welchem dem Patienten das Recht bescheinigt wurde, in seiner Notlage Cannabis selbst anzubauen, brachte die Bundesregierung auf Trab, denn sie wollte auf jeden Fall verhindern, dass Patienten ihre Medizin auf dem Balkon züchten. Der Patient Michael Fischer stellte seinen Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zum Anbau von Cannabis zur medizinischen Selbstversorgung im Mai 2000. Mehr als 15 Jahre musste er um sein Recht prozessieren. Vor allem dank seines hartnäckigen Einsatzes gibt es jetzt für viele Patienten Aussicht auf Linderung ihrer Symptome. Für diesen Einsatz hat er eine Würdigung verdient wie zum Beispiel ein Bundesverdienstkreuz verbunden mit einem Eingeständnis der Bundesregierung für ihr Fehlverhalten und der Bitte um Nachsicht und Entschuldigung. Aus ethischer Sicht sind der Gesundheitsminister und die Drogenbeauftragte gegenüber den Patienten hierzu in der Pflicht.

Anlässlich der Sitzung des Bundestages am 19. Januar 2017, in welcher das Gesetz verabschiedet wurde, nahm einzig der Abgeordnete Dr. Harald Terpe (Bündnis 90/Die Grünen) das Wort „Wiedergutmachung“ in den Mund. Wörtlich sagte er: „Wir sind den Betroffenen lange eine Lösung schuldig geblieben. […] Möge es [das neue Gesetz] zu einer Wiedergutmachung durch besonnene Anwendung in der Praxis beitragen.“

Frank Tempel (Die Linke) hingegen betonte, die bisherige Rechtslage mit ihren bürokratischen Hürden und den hohen Kosten für die Patienten sei fatal gewesen. Es habe sich moralisch gesehen um eine Art unterlassene Hilfeleistung gehandelt, zumal nur wenige Menschen eine Ausnahmegenehmigung für die Cannabis-Therapie bekommen hätten. Also auch aus seiner Sicht gilt es wieder etwas gutzumachen.