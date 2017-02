KLUTRONIC SILENT GROW

Promotion

Was erwarten wir uns von einer Pflanzenlampe? Wenn wir ehrlich sind: ERTRAG! Was muss eine Pflanzenlampe also liefern? Klar, jede Menge Licht!

Das Licht einer Pflanzenlampe mit dem menschlichen Auge als Prüf-Instrument zu beurteilen, ist aber keine wirklich gute Methode. Was uns geil hell erscheint, wie Metalldampflampen, Halogen etc. produziert zwar viel Licht, ein guter Anteil von dem ist aber total nutzlos.

Pflanzen nehmen das Licht ja nicht über Augen auf, sondern über – zumeist grüne – Blätter. Sie sind deshalb grün, weil sie fast alles, was an grünem Licht daher kommt, reflektieren. Sie reflektieren es, weil sie es nicht benötigen, nicht wollen.

Eine wirklich gute Pflanzenlampe sollte also genau das Licht liefern, das die Pflanze haben möchte und benötigt.

Die ATUM® LED Pflanzenlampe SILENT GROW tut genau das in Perfektion. Ihr Spektrum ist exakt auf die Bedürfnisse von Hanf abgestimmt. Nicht umsonst wird sie bereits von etlichen gewerblichen Betrieben eingesetzt. In der ATUM® SILENT GROW ist zudem die beste Hardware verbaut, die man heute für Geld kaufen kann.

OSRAM® OLSON® LED-Chips mit einem optimalen Abstrahlwinkel von 80° Grad sorgen für hervorragende Lichtqualität und Lichtmenge. Das optimale Lichtspektrum wird von unterschiedlichen LED-Chips (insgesamt 72 Stück) erzeugt. Eine gute Tiefenwirkung – die unteren Blätter bekommen also auch ihren Teil ab – ist daher gegeben. KLUTRONIC ist auch OSRAM SEMICONDUCTOR Partner.

Das eingebaute Netzteil ist von Meanwell und mit einem EU-Stecker versehen: einfach einstecken – PLUG & PLAY. Dazu kommt die lautlos arbeitende SILENT GROW ohne Lüfter aus, und verbraucht lediglich 158 Watt. Sie finanziert sich also über ihren geringen Stromverbrauch und nicht zuletzt auch durch ihre extreme Langlebigkeit selbst und spart nach ihrer Amortisation zusätzliches Geld.

Mit Schutzklasse IP 65 ist die SILENT GROW auch gegen Staub und Wasserstrahl geschützt.

Kevin vom größten Growshop „Hempcenter“ im Süden Österreichs sagt:

„Wir haben viele LED Lampen im Sortiment. Die ATUM SILENT GROW ist die LED GROW Lampe bei der wir bisher die besten Rückmeldungen unserer Kunden erhalten haben! Dieses Produkt kann man nur empfehlen.“

Alle weiteren Informationen über die Waren von Klutronic gibt es im Netz oder beim geschulten Fachhändler des Vertrauens.

www.klutronic.com