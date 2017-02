Super Bowl 2017: Altstars outen sich als Kiffer

American Football im Wandel der Zeit

Sadhu van Hemp

Es war das Highlight der Saison und ganz Amerika stand mal wieder Kopf. Weltweit saßen am Sonntag knapp eine Milliarde Menschen vor der Flimmerkiste, um dabei zu sein in Houston-Texas – beim Finale der National Football League. Rund um das Spektakel wurden in den USA etwa 120 Millionen Liter Bier gesüppelt, 1,33 Milliarden Chicken Wings vertilgt und nach Berechnungen der HaJo-Redaktion in etwa gleichviel Joints und Bongs geraucht.

Das Spektakel der Superlative hatte es in jeder Hinsicht in sich: In einem kuriosen Spiel bezwangen die New England Patriots die Atlanta Falcons nach Verlängerung, und eine ungewohnt zahme Lady Gaga drückte sich in der Halbzeitshow vor der eigenen Courage und erinnerte den anwesenden US-Präsidenten nicht, dass er Boss im „Land der Freien“ ist und kein Diktator eines Schurkenstaates. Und Trump? Der hat sich wie ein Kind über den Sieg seiner „Patriots“ gefreut, und hofft nun, dass Star-Quarterback Tom Brady beim großen Empfang im Weißen Haus seine Ehefrau Giselle Bündchen mitbringt, um das Super-Model mal von ganz nah zu begutachten.

Doch noch soviel Glanz und Gloria kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die NFL nichts weiter als ein moderner Gladiatorenkampf ist. American Football ist ein harter Sport, und die Spieler werden von den Clubinhabern wie Kampfsklaven gehalten und ausgebeutet. Der Sportler ist „Menschenmaterial“, und den Spielern geht erst am Ende der Karriere das Licht auf, dass sie ihre Gesundheit ruiniert haben.

Genau dieses Elend galt es publik zu machen, als sich mehrere ehemalige NFL-Spieler am Rande des Super Bowl zu einer Konferenz trafen und der versammelten Football-Gemeinde die Botschaft übermittelten: Houston, wir haben ein Problem!

Und das Problem ist das Marihuana-Verbot für Spieler. Dabei sei „Cannabis im Profisport“ längst angekommen, und viele Wettkämpfer nutzen den Balsam zur Schmerzlinderung und zum Stressabbau. Der zweimalige Super Bowl Champion Jim McMahon sagte, dass Marihuana als Heilkraut zur Linderung der Schmerzen besser geeignet sei als herkömmliche Mittel auf Opioid-Basis. Deshalb sei es völlig absurd, Spieler einer Sportart, in der Verletzungen vorprogrammiert sind, mit drakonischen Strafen zu belegen. Die Altsstars verlangen von den NFL-Funktionären eine Änderung der Doping-Regeln. Der Grenzwert von 35 Nanogramm pro Milliliter THC im Urin sei deutlich anzuheben, zumal andere Sportverbände wesentlich höhere Werte ansetzen und den Athleten den Gute-Nacht-Joint gewähren. Der Standardwert der Welt–Anti–Doping–Agentur liegt derzeit bei einen 150 mg/ml.

Der NFL-Bonze Roger Goodell widersprach prompt der Forderung der Veteranen und kündigte an, nichts ändern zu wollen. Im Stile einer Marlene Mortler betete Goodell die Floskel herunter: „Das ist unsere NFL-Politik und wir glauben, das ist ganz im Interesse der Spieler und deren Gesundheit.“

Und so werden weiter munter Geldstrafen und Suspendierungen ausgesprochen, wenn ein Leibeigener der Clubs gegen seine Berufskrankheiten ankifft.