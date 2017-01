Liquidraucher empört über „Tagesschau“

E-Dampfer wollen nicht mit Kiffern in einen Topf geworfen werden

Sadhu van Hemp

Es ist nicht zu übersehen, dass nach der Entscheidung des Bundestags, Schwerstkranken den Zugang zu Medizinalhanf zu erleichtern, ein mediales Sperrfeuer gegen das Kiffen zu Entspannungs- und Freizeitzwecken eingesetzt hat. Vorneweg stürmen die Damen und Herren Journalisten der Axel Springer Gruppe, die alles versuchen, die Hanfkonsumenten nicht aus der Schmuddelecke zu lassen.

Und so hat sich Springers digitales Sorgenkind „Business Insider Deutschland“, eigentlich zuständig für Wirtschaftsnachrichten, die unappetitliche Aufgabe nicht nehmen lassen und ein bisschen im Müll der asozialen Hetzwerke gewühlt, wo sich selten dämliche Leute gegen alles und nichts auslassen – also auch gegen Haschgiftjunkies.

Entsprechend titelte das Springerportal in gewohntem Bildzeitungsstil: „„Zum Kotzen“: Tagesschau-Beitrag über Cannabis empört Zuschauer.“ Dieser Botschaft lassen die Jungjournalisten eine Reihe Zitate folgen, die die Wut „der“ Zuschauer über die Art und Weise der Berichterstattung zur Hanffreigabe für Schmerzpatienten dokumentieren soll. Anlass der Aufregung war, dass die Tagesschau in ihrem Einspieler einen Cannabisanwender zeigt, der sich seine Medizin mittels einer E-Zigarette verabreicht.

„Skandal! Rufmord! Fake-News!“ tönte es aus dem Internetz. E-Dampfer mit Haschdampfern gleichsetzen, das ist ein No-Go für die Liquidraucher. „Nicht zu fassen, dass man sich für seine GEZ-Beiträge noch einen solch verlogenen Müll ansehen muss“, kommentiert ein besorgter User, um mit inflationärem Gebrauch von Ausrufezeichen in die digitale Welt hinauszuschreien. „Unmöglich sowas!!!“ Das Wirtschaftsonlineportal zitiert einen anderen Nutzer, der sich auf der Facebook-Seite „Liquidhimmel“ austobt: „Eine Frage der Zeit, bis man von der Polizei kontrolliert wird und die Dampfe zur Überprüfung sichergestellt wird. Zum Kotzen.“

Der Ausgewogenheit halber lässt das Onlinejournal die Leser wissen, dass es auch andere Stimmen gibt, die zwischen all dem Gebrüll der Kifferhasser beschwichtigend einzuwirken versuchen. Auch der in der Tagesschau gezeigte Cannabispatient findet Erwähnung, der via Facebook mitteilt „dass der Inhalt des Verdampfers aus CBD- und THC-Öl bestehe. Das sei wesentlich gesünder als ein Bong oder Joint und die Wirkung könne einen Epilepsie-Anfall verhindern.“

Ob das den Shitstorm von Hass- und Hetzkommentaren gegen Kiffer, die die Frechheit besitzen, E-Dampfer zu verwenden, zum Abklingen brachte, verschweigen die Springerjournalisten. Spielt letztlich auch keine Rolle, da es den Springerfuzzis einzig darum ging, den völlig absurden Zorn einiger irregeleiteter E-Dampfer dazu zu nutzen, der ideologischen Ausrichtung des Medienkonzerns zu dienen und gleichzeitig für Klickzahlen auf dem schlappen Onlineportal zu sorgen.