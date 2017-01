Kein Nintendo Entertainment System

1983 erschien in Japan eine Spiele-Maschine, die dafür sorgte, dass sich eine sehr junge Branche nach einem globalen finanziellen Desaster erholen konnte, während man das Medium Games zeitgleich auf eine neue Stufe hob. Mit dem Nintendo Entertainment System – der westlichen Version des Family Computers – rollte Nintendo – spätestens nach der Veröffentlichung der Super Mario Bros. – das von Atari und Co. hinterlassene Schlachtfeld weltweit von hinten auf und machte sich den bedeutsamen Namen, der heute noch in großen roten Buchstaben in alle zockenden Gehirne eingebrannt ist.

30 Spielklassiker aus dieser frühen Zeit sind nun vom Urgestein in einer Retro-Variante des NES auf einem hysterisch reagierenden Markt wiederveröffentlicht worden, welche mit authentisch wirkendem Konsölchen sowie einem passenden Controller daherkommen. Heißt, eine kleine Kiste in Form des Ursystems hält 30 vorinstallierte NES-Spiele parat, die an einem modernen TV-Gerät via simpler HDMI-Signalübertragung angeschlossen werden dürfen. Letzteres gestaltet sich bei dem bei Sammlern beliebten Originalgerät oft als etwas schwierig, weshalb das jetzt als NES Classic Mini veröffentlichte System eine einfach zu nutzende Alternative für angehende Retrozocker darstellt. Drei verschiedene Darstellungsoptionen können folgend vom Spieler ausgewählt werden, die von möglichst authentisch bis möglichst perfekt dargestellt reichen. Vier Speicherplätze bietet das NES Classic Mini für jeden der dreißig innewohnenden Titel, was die teils äußerst schwierigen Spiele etwas einfacher und zugänglicher erscheinen lässt.

Da das Repertoire der Konsole nachträglich nicht erweitert werden kann, hat man sich bei der Spielauswahl recht große Mühe gegeben, möglichst alle Wünsche zu erfüllen. Bei einer Bibliothek von über eintausend Titeln jedoch eine schwer zu bewerkstelligende Aufgabe. Mit Super Mario 1,2,3, Donkey Kong, Castlevania 1,2, Gradius, Bubble Bobble und The Legend of Zelda I und II sind bereits jedoch einige nicht zu verachtende Highlights verbaut. Weitere Klassiker wie Pacman, Metroid, Ghost’n Goblins und Mega Man 2 werden auch nicht vermisst. Da sogar das allererste Final Fantasy Rollenspiel auf dem NES Classic Mini erstmalig auf dem europäischen Kontinent in seiner Originalform erscheint, bietet die Neuinkarnation des bekannten Nintendo-Systems sogar eine echte Überraschung.

Diese dürften aber auch die wenigen glücklichen Käufer erlebt haben, die trotz überraschend großer Nachfrage und andauernden Lieferengpässen zum regulären Datum und Preis beliefert wurden. Besonders kurze Kabel – an dem auch am WiiU und Wii nutzbaren Classic-NES-Controller – ließen über den gemütlichen Einsatz der sympathischen Minikonsole zweifeln. Nur mit sehr langem HDMI-Kabel und passender USB-Stromversorgung kann auf der Couch gelümmelt werden und der wieder entfachten Retrolust gefrönt.

Warum das NES Classic Mini einen derartigen Vorweihnachtshype erlebte, der für maßlose Preistreiberei und wohl auch für viele leere Gabentische verantwortlich wurde, lässt sich für Spieler der alten originalen 8-Bit-Königsklasse nicht ganz nachvollziehen. Das NES Classic Mini ist schließlich kein modernes Nintendo Entertainment System mit Zukunft –

nur Retrokram zum Daddeln.

NES Classic Mini

Fotos: Nintendo

USK 6

Circa 69 €

(NES MINI – ASIN: B01IFJEWTM)