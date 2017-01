Lebt eigentlich Hermann Gröhe noch?

Sadhu van Hemp

Lang, lang ist’s her, als Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe großspurig einen guten Tag für alle kranken Deutschen ausrief. Genau ein Jahr ist es her, als der CDU-Mann einen geradezu sensationellen Referentenentwurf präsentierte: Arzneimittel auf Cannabisbasis sollten künftig als verkehrs- und verschreibungsfähig zugelassen werden. Der Plan war, nicht nur Fertigarzneimittel und Rezepturen, sondern auch Cannabisblüten in pharmazeutischer Qualität über Apotheken abzugeben. Zur Gewährleistung der Versorgung sollte der Anbau von Cannabis in Deutschland erlaubt werden und eine „Cannabis-Agentur“ den Vertrieb übernehmen. Zudem war es Gröhes Absicht, durch eine entsprechende Änderung im Betäubungsmittelgesetz Patienten und Apotheken von der lästigen Antragsstellung zur Erteilung einer Ausnahmegenehmigung vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zu befreien. Die Entscheidung, ob ein Patient mit Medizinalhanf behandelt werden kann, sollte in Zukunft allein beim behandelnden Arzt liegen. Die Kosten der Therapie mit Hanfblüten sollten überdies den Krankenkassen aufs Auge gedrückt werden, sofern es keine alternative Therapie gibt, die Aussicht auf Erfolg verspricht.

Um der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung, die Höchstmengen festschreibt, gerecht zu werden, sollten Ärzte in einem Zyklus von 30 Tagen maximal 100 Gramm Cannabis verordnen dürfen. Nur in begründeten Ausnahmefällen sei es zulässig, diese Grenze zu überschreiten. Auch die Betäubungsmittel-Außenhandelsverordnung sollte angepasst werden, damit Patienten ihre Cannabisblüten auf Reisen in angemessenen Mengen mitführen können.

Einziger Wermutstropfen des Entwurfs ist die Vorgabe, dass Cannabis-Patienten zur Teilnahme an einer bis 2018 laufenden Begleitstudie gezwungen werden sollen, sofern die Krankenversicherungen die Kosten für die Behandlung mit Cannabis, Dronabinol oder Nabilon übernehmen.

Im Mai 2016 gab das Bundeskabinett schließlich grünes Licht für den Gesetzentwurf, der seitdem zur Ausarbeitung im Bundesgesundheitsministerium schmort, ohne dass in irgendeiner Weise der Öffentlichkeit mitgeteilt wird, wie der Stand der Dinge ist. Laut angekündigtem Zeitplan müsste das fertige Gesetz längst dem Bundestag zur Lesung vorliegen. Schließlich hatte Gröhe ja sein Ehrenwort gegeben, das neue Gesetz im Frühjahr in Kraft treten zu lassen.

Das Schweigen des Ministers lässt ahnen, dass da einer das Maul wohl etwas zu voll genommen hat und die Rechnung ohne den Wirt gemacht hat. Und der hat sich im September in persona der vielen, vielen Experten zu Wort gemeldet, als im Gesundheitsausschuss des Bundestags die öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf stattfand. Alles in allem herrscht Uneinigkeit darüber, welche Auswirkungen das Gesetz auf die Haushaltlage der gesetzlichen Krankenversicherer (GKV) hat und wie der zu erwartende Ansturm der Patienten, die sich auf kurzem Weg ein Rezept vom Arzt geben lassen, zu bewältigen ist. Der GKV-Spitzenverband sieht sogar ein Systembruch, da ohne die Sicherheit einer arzneimittelrechtlichen Zulassung die Erstattungsfähigkeit hergestellt wird. Kritik übte der Verband auch an der Preisbildung für die Abgabe von Cannabisblüten. Da die Apotheken die Blüten in unveränderter Form abgeben, erlaubt die Arzneimittelpreisverordnung ein Aufschlag von 100 Prozent auf den Einkaufspreis, was sich bei Kamille und Pfefferminze noch in angemessenen Rahmen des Wirtschaftlichkeitsgebot hielte, aber nicht bei Hanf, der mit etwa 18 Euro pro Gramm zu Buche schlage.

Was bleibt, ist die Frage, wie es weitergeht. Der Bundestag hat die Lesung des Regierungsentwurfes „Cannabis als Medizin“ erst einmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Termin für das Inkrafttreten des Gesetzes dürfte somit nicht mehr zu halten sein. Bis zu den Osternferien sind es nur noch wenige Wochen, dann stehen die Pfingsttage und die parlamentarische Sommerpause ins Haus. Und wer glaubt, dass bis zur Bundestagswahl im September noch Nägel mit Köppen gemacht werden, der sollte sich erst einmal davon überzeugen, ob der Hermann Gröhe wirklich noch lebt oder sich bereits zum Kokon versponnen hat, um im Herbst als aalglatter Lobbyist des Pharmakartells herauszuschlüpfen.