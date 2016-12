Promotion

Mehr Natur, mehr Sicherheit und mehr Stil.

Weltweit zum ersten Mal, ist im September auf der diesjährigen Ausgabe der Messe ‘Expogrow’ in Spanien die neue Edelversion des beliebten Vaponic Vaporisierers vorgestellt und sofort zum besten Produkt der Messe gewählt worden: der ‘Vaponic Plus’. Das ‘Plus’ manifestiert sich zusammenfassend auf drei Ebenen: mehr Natur, mehr Sicherheit und mehr Stil.

Das Plus an Natur

Das neue Konzept reduziert den Kunststoffanteil im Vergleich zur Vaponic Standardversion um fast 90 %, indem die Transporthülse aus Plastik durch eine dreiteilige Hülse aus Holz (Buchenholz aus Europa) mit Schraubverbindungen aus eloxiertem Aluminium ersetzt wird. Als Verpackung dient ein praktischer Baumwollbeutel mit Zuziehkordeln anstatt eines Plastikblisters.

Das Plus an Sicherheit

Die neue dreiteilige Schutz- und Transporthülse ist in jeglicher Hinsicht die zentrale Innovation des neuen Konzepts. Der Vaponic selbst ist identisch mit der Standardversion und bewahrt seine bekannten Vorteile und Qualitäten. Die Hülse allerdings ist zu einem integralen Bestandteil des Geräts geworden, weil man den Vaponic während des Gebrauchs nicht mehr herausnehmen muss. Der Vaponic Plus ist dadurch erstens etwas größer und liegt besser in der Hand. Dazu kommt zweitens, dass er von Außenstehenden als harmloses Rauchutensil wahrgenommen wird und man keinen Verdächtigungen ausgesetzt ist. Ein drittes Sicherheitsplus: der heiße Teil des Vaponic bleibt während des Gebrauchs immer abgedeckt und geschützt und niemand kann sich daran verbrennen!

Das Plus an Stil

Der Vaponic Plus beansprucht für sich, sowohl praktisch als auch attraktiv zu sein. Ein Objekt, das man gerne ansieht, gern in der Hand hält und ebenso gern anderen zeigt. Die Käufer haben zusätzlich die Möglichkeit, ihren Vaponic Plus sowohl farblich als auch mit Lasergravuren auf den Metallringen zu personalisieren. So viel ‘Plus’ bedeutet natürlich auch einen höheren Preis von 79,00€ (Vaponic Plus naturfarben, ohne Personalisierung). Aber keine Sorge: für all jene, denen das zu viel ist, wird es die bewährte Vaponic Standardversion auch weiterhin um 39,90€ geben!

Der Vaponic Plus ist derzeit nur im Direktvertrieb auf plus.vaponic.com erhältlich.

Wir konnten exclusiv für euch ein paar Exemplare ergattern – die findet Ihr in unserem Fanshop unter http://shop.hanfjournal.de