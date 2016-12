Prag – neueste Strains auf der Cannafest

Promotion

Es ist allgemein bekannt, dass Prag eine sehr schöne Stadt ist, aber nur wenige Menschen wissen, dass Prag auch eine cannabisfreundliche Stadt, mit einer der größten Cannabismessen von Europa ist. Es ist der ideale Platz, um über die letzten neuen Entwicklungen in der Cannabiswelt auf dem Laufenden zu bleiben. Außerdem ist Prag eine wirklich attraktive und lebendige Stadt, in der man herrlich shoppen und essen kann. Cannabisliebhaber werden sich in Prag bestimmt heimisch fühlen.

Die Cannabismesse in Prag hat den Namen Cannafest und besteht bereits einige Jahre. Auf der Messe kann man Aussteller der größten und bekanntesten Unternehmen finden, aber ebenso sind Aktivisten und Startup-Unternehmen vertreten. Es gibt auch ein großes Angebot an handgefertigten Hanfprodukten, sowie Kleidung und Kosmetika, Nahrungsmittel auf der Grundlage von Hanf und Artikel die CBD enthalten. Unter einem Dach findet man zudem so ziemlich alle großen und bekannten Samenbanken. Sensi Seeds, Barney’s Farm, Dinafem, Royal Queen Seeds, Dutch Passion, the Greenhouse, Sweet Seeds, sie haben alle einen Stand auf der Messe, der eine ist etwas schöner und größer als der andere. An einem Tag kann man alle diese Unternehmen besuchen, ihre Neuigkeiten entdecken und die Menschen hinter diesen Handelsmarken kennenlernen. Möchte man sich gerne mal mit Franco von den Strain Hunters fotografieren lassen, dann hat man auf Messen wie der Cannafest die ideale Gelegenheit dazu.

Für die Liebhaber von Cannabis sind dies absolute Höhepunkte und die ideale Gelegenheit, über die letzten technologischen Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben, die neuesten Strains zu entdecken und mit anderen Cannabisliebhabern zu schnacken.

Die Cannafest findet außerdem auf einem prachtvollen Gelände statt. Das stattliche Gebäude im Art Nouveau Stil, in der die Messe abgehalten wird, befindet sich in einem Park und wurde ursprünglich 1891 für die Welt Expo gebaut. Auch heutzutage ist es noch ein prächtiges Juwel mit imposanten bleiverglasten Fenstern und einer eindrucksvollen Eingangshalle. Man kann das imposante Gebäude schon aus der Ferne sehen und bereits am geselligen Treiben bei der Eingangshalle kann man merken, dass Cannabis in Prag sehr beliebt ist.

Auf der Cannabismesse bietet sich auch die Gelegenheit, von den Sonderangeboten und Rabatten zu profitieren, welche den Besuchern, die Cannabissamen kaufen möchten exklusiv offeriert werden. Messen, wie diese sind auch der ideale Platz, um mehr Informationen von den Cannabis-Breedern über die letzten neu entwickelten Sorten zu erhalten. Interessierte können direkt von den Züchtern auf alle Fragen eine Antwort bekommen und oft auch noch hilfreiche Tipps erhalten, wenn sie selbst besseres Cannabis züchten und die Ernte ertragreicher machen möchten.

Sollte man selbst keine Möglichkeit haben, die Cannafest in Prag zu besuchen, kann man natürlich auch online Cannabissamen kaufen. Bei seedmarket.com findet man ein großes Angebot an Hanfsamen, von den renommiertesten Samenbanken. Das Bestellen geht ganz einfach, und die Samen werden schnell in einer diskreten Verpackung per Post zugestellt. Wenn man sein Haus nicht verlassen kann oder will, ist dies eine gute Lösung, Cannabis-Genetik einer Topqualität zu erhalten.

Die Cannafest in Prag ist in jedem Fall empfehlenswert, wenn man gerne auf dem Laufenden bleiben möchte und das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden will. Prag ist eine fantastische Stadt, die sicher für jeden Cannabisliebhaber einen Besuch wert ist.