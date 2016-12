Engagierte Drogenfänger im Erfolgsrausch.

Wenn auch sonst nicht viel Berichtenswertes in der Welt der Cannabisnachrichten über das Wochenende stattzufinden schien, so darf man sich auf eine in Stein gemeißelte Gesetzgebung doch immer verlassen. In Bayern werden ständig friedliche Marihuanakonsumenten grundlos festgenommen und wie ausgestopfte Jagdtrophäen an die Wand gehängt – immer. Wochenendstimmung in Bavaria versetzt Drogenfänger in einen nie endenden Erfolgsrausch und die Schicht schiebenden lokalen Zeitungsredakteure haben auch immer etwas Sinnvolles zu tun.

Schon am Donnerstag durften daher Beamte der Polizeiinspektion Eggenfelden im Landkreis Rottal am Inn in prachtvollste Heldenhosen schlüpfen, als sie der Aufforderung einer verzweifelten Ehefrau Folge leisteten und ihren vermissten Mann publikumswirksam aufspürten. Zweimal versuchte sich dieser zuvor den mit mehreren Streifenwagen und sogar Polizeihubschraubern angerückten Beamten zu entziehen, als man ihn an einer alternativen Adresse vermutete. Während der erste Anlauf erfolgreich verlief, wurde der 44-jährige Mann beim zweiten Besuch während der Flucht von der angerückten Schar im angrenzenden Siedlungsgebiet aufgehalten. Zwischenzeitlich stellten die strahlenden Helden in der betreffenden Wohnung 70 Gramm Marihuana sicher, welches der vermisst gemeldeten und vor der Polizei flüchtenden Person gehört haben soll. Nachdem der Wiedergefundene in ein Krankenhaus zur Behandlung gebracht wurde – warum auch immer – stellte die Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für dessen eigene Wohnadresse. Dort fand man eine abgeerntete Cannabisplantage, die die gesamte Menge an beschlagnahmter Kräuterware auf über drei Kilogramm angehoben haben soll. Ob die bangende Ehefrau den vermissten Gatten somit noch einmal zu Gesicht bekam, bleibt in dem Bericht des Rottaler Anzeigers daher wohl lieber aus gutem Grund ganz unerwähnt.

In Lindau wurde dafür am Freitag auch schon wieder eine kleine kriminalistische Erfolgsgeschichte geschrieben, als man – wie üblich – mit Schleierfahndern einen Konzertgänger von den Bahngleisen fischte. Nachdem man den unscheinbaren Fahrgast bis auf die Unterhosen entkleidete – obwohl er angab, weder Drogen noch verbotene Gegenstände mitzuführen – fanden die schlauen Schleierfahnder dennoch etwas Cannabis und Amphetamine in dessen Intimbereich. Während der folgenden Vernehmung gestand der 22-jährige Bahnnutzer dann noch, dass er daheim auch weitere Substanzen besäße, die gegen das Betäubungsmittelgesetz verstießen. Diese wurden daraufhin natürlich sichergestellt, um dem baldigen Angeklagten während des kommenden Strafverfolgungsprozesses zur Last gelegt zu werden.

Engagierte Menschenfänger im Erfolgsrausch – astreine Wochenendstimmung in Bavaria!