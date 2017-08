Knast für Beleidigung des Rauschgiftdezernats

US-Army verpetzt LINKEN Politiker

Der Tierpfleger Udo Frank Hochreuter wurde zu einer Haftstrafe von drei Monaten – die nicht auf Bewährung ausgesetzt wurde – verurteilt, weil er das Ansbacher Rauschgiftdezernat beleidigt hatte. Im November 2015 postete Hochreuter einen Kommentar auf Facebook, um seinem Unmut über besagte Institution Luft zu machen. Darin bezeichnete er die Beamten als „Staatsbüttel“, da diese den „letzten verbleibenden Hanfhändler“ in Ansbach „ausgenommen“ hätten. Der Händler habe „keine Kräutermischungen, keine harten Drogen und keine Drogen an Minderjährige“ verkauft. Bei ihm hätte man lediglich „qualitativ hochwertiges Cannabis zu einem humanen Preis“ als Erwachsener erwerben können, hieß es in dem Post, wie die Süddeutsche Zeitung vorgestern berichtete.

Zum Beweis wurden bei der Verhandlung keine Zeugen geladen. Es wurde hingegen ein Screenshot des Facebook-Postings vorgelesen, welcher dem Gericht als Beweis genügte. Aufmerksam wurde das Rauschgiftdezernat auf den Beitrag, weil der „Local National Investigator“ der US-Kaserne in Ansbach den entsprechenden Screenshot an die Kriminalpolizei weiterleitete. Der Mann vom „Department of the Army, Headquarters, 2. Military Intelligence Battalion“ hatte am 1. Dezember 2015 bei der Polizei angerufen. „Im Rahmen einer dienstlichen Internetrecherche“ sei er im am 12. November auf Hochreuters Kommentar gestoßen.

Hochreuter ist Mitglied bei den LINKEN und auch bei der Ansbacher „Offenen LINKEN“, welche drei Stadträte stellt. Die Partei übt in ihrem Programm „Grundsätzliche Kritik an der US-Kaserne“, wie Fraktionsvorsitzender Boris-André Mayer offen mitteilt. Man sei sich natürlich im Klaren gewesen, dass die Kaserne ihre Widersacher beobachte, dass die US-Army jedoch so weit geht, verstöre ihn dennoch. „Dass die auch private Accounts einfacher Parteimitglieder ins Fadenkreuz nehmen und ausspionieren, das hat bislang meine Vorstellungskraft überstiegen.“ so Meyer. Immerhin ginge es bei dem weitergeleiteten Posting nicht um eine Angelegenheit, welche die Kaserne direkt oder indirekt betrifft.

Hochreuter ist Mitglied im Deutschen Hanfverband und überzeugt davon, dass Cannabis „reguliert, legalisiert und besteuert“ werden müsse. Gegen das Urteil geht er nun in Berufung und will die Tat bestreiten. Am 9. August für den der Gerichtstermin angesetzt ist, bleibt auch die Frage zu klären, ob der „US-Investigator“ vorschriftsmäßig gehandelt hat. Ob das ausspionieren von privaten Facebook-Accounts nach strafrechtlich relevanten Inhalten, die Dritte betreffen zum Aufgabenprofil eines „US-Investigators“ gehört, bleibt fragwürdig.