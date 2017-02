Cannabis: FDP trollt Grüne in Hamburg

Vor mehr als einer Woche stimmte die Hamburger Rot-Grüne Bürgerschaft leider gegen die Einführung von sogenannten Cannabismodellabgabestellen. Mal wieder setzte sich die rotprohibitionistische Linie der Verfolgung in der manchmal liberalen Hansestadt durch. Nicht einmal wollte sich die Stadt auf Bundesebene einsetzten so ein Modell möglich zu machen. Denn so lautet die übliche Begründung Rot-Grüner Politiker den ungeliebten Schritt von sich zu schieben und einfach an die nächsthöhere Ebene weiterzureichen. Diese fehlende Heuchlerklausel, die es Politikern erlaubt Aktionismus vorzutäuschen um die lieben WählerInnen gewogen zu halten während die Verfolgung mit Zustimmung derselbigen weitergeht nutze nun ausgerechnet die für Jahrzehnte konsequenter Verfolgungspolitik bekannte FDP, die seit ihrem knappen Untergang im Kiff ihr Heil sucht. Für informierte Cannabisuser eine offensichtliche Showveranstaltung. Umso köstlicher daher wenn ausgerechnet eine Wendehalspartei die Grünen in der Hamburger Landesregierung nun vorführt indem es den eigenen Antrag mithilfe eines Verfahrenstricks wieder auf die Tagesordnung bringt und damit den Urantrag verbessert hat. Dem können sich die ja offiziell pro Cannabis agierenden Grünen kaum entziehen und müssen wohl eingestehen das die FDP ihre Rolle als Treiber übernommen hat. Für den ungeduldigen Cannabisuser bringt das politische Pogo in Hamburg Nullkommanull. Denn Heuchelei bleibt Heuchelei ; unser Gras ist weiterhin unfrei.