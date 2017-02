Möglichkeiten der Behandlung mit CBD

von Dr. med. Franjo Grotenhermen

Kürzlich berichtete mir ein junger Mann, der an einer paranoiden Schizophrenie leidet, dass er mit CBD (Cannabidiol) sehr gute Erfolge erziele: “Es bewirkt Wunder. Ich fühle mich als wäre ich nahezu vollständig geheilt! Und das nach einer Woche Einnahme. Unbeschreiblich! Keine Stimmen mehr. Das einzig Negative ist die leicht sedierende Wirkung.” Er berichtete, dass er eine CBD-reiche Cannabissorte rauche und auch einen Extrakt daraus herstelle. Auf Nachfrage gab er seine tägliche CBD-Dosis mit 70 bis 100 mg an.

Das nicht psychotrope Cannabinoid CBD erfreut sich vor allem in den USA einer zunehmenden Beliebtheit und wird bei einer Vielzahl von Indikationen eingesetzt, darunter Psychosen, Angststörungen, Epilepsie, Übelkeit und chronische Entzündungen. Seit den siebziger Jahren ist bekannt, dass CBD Wirkungen des THC am Cannabinoid-1-Rezeptor, darunter die psychischen Effekte sowie die appetitsteigernden Wirkungen hemmt. Einige Untersuchungen legen nahe, dass CBD hilfreich sein könnte, das Verlangen nach THC abzuschwächen. Das haben mir bereits auch einige Cannabiskonsumenten bestätigt. Wenn beispielsweise aufgrund einer Reise eine THC-Pause notwendig ist, kann die Einnahme eines CBD-Extraktes Entzugssymptome lindern.

Da CBD im Nutzhanf, der in Deutschland, bisher jedoch nicht in den USA im Freiland von Bauern angebaut werden darf, reichlich vorhanden ist, wird ein Teil des in den USA verkauften Cannabidiols aus Deutschland importiert. In naher Zukunft wird auch in einigen Staaten der USA Nutzhanf angebaut werden dürfen. Ein Freund aus den USA erzählte mir, dass in der gegenwärtigen Phase nicht wie in Europa die Fasern oder das Speiseöl aus den Samen der Pflanzen im Vordergrund des Interesses stehen werden, sondern CBD für medizinische Zwecke. Auch das Unternehmen GW Pharmaceuticals hat festgestellt, dass es günstig ist, das CBD für seinen in der klinischen Erprobung befindlichen Extrakt Epidiolex aus Faserhanf zu gewinnen.

CBD unterliegt in Deutschland nicht dem Betäubungsmittelgesetz. Es kann vom Arzt auf einem einfachen Privatrezept verschrieben werden. Nach meiner Kenntnis verkauft bisher nur die Bock-Apotheke in Frankfurt CBD von arzneilicher Qualität. Die Apotheke arbeitet mit dem Unternehmen THC Pharm zusammen, das als erstes Unternehmen 1998 Dronabinol als Rezepturarzneimittel auf den deutschen Markt brachte.

Da CBD in Deutschland (und in anderen Ländern) bisher für keine Indikation eine arzneimittelrechtliche Zulassung besitzt, müssen die Kosten vom Patienten selbst getragen werden. Die kleinste Einheit von 30 Kapseln zu 25 mg (also insgesamt 750 mg) kostet 129,95 Euro. Bei größeren Mengen reduziert sich der Preis. So kosten beispielsweise 100 Kapseln 417,62 Euro.

Bisher ist nicht viel über die erforderliche Dosis bekannt. In klinischen Studien wurden bisher Dosierungen zwischen 32 und 1500 mg CBD täglich eingesetzt. In der einzigen in Deutschland durchgeführten Studie erhielten Patienten mit einem erstmaligen psychotischen Schub täglich 800 mg. Um diese Menge einzunehmen, würde man 32 CBD-Kapseln aus der Bock-Apotheke benötigen, was zu täglichen Behandlungskosten von über 100 € führen würde – eine für die meisten Patienten unrealistische Perspektive. Wie das eingangs genannte Beispiel des Patienten mit einer paranoiden Schizophrenie zeigt, reicht zumindest bei einigen Patienten allerdings offenbar bereits eine deutlich geringere Dosis für einen guten Therapieerfolg aus.

Im Internet gibt es Angebote von CBD-Öl mit Konzentrationen im Bereich von zwei Prozent. Das bedeutet, dass ein Teelöffel (5 ml) eines solchen Extraktes 100 mg enthält. Bei Kosten von 50 bis 100 € für ein Fläschchen von 50 ml, würden diese 100 mg 5 bis 10 € kosten. Bei einer solchen Dosierung und diesen Preisen ist eine Therapie für eine ganze Anzahl von Patienten erschwinglich. Bei niedrigen Dosen sind auch die CBD-Kapseln des Unternehmens THC Pharm attraktiv. Ein Hersteller bietet Mitgliedern des SCM (Selbsthilfenetzwerk Cannabis Medizin) noch günstigere Konditionen mit einem Preis für 1 Gramm von 45 Euro.

Viele Patienten berichten mir, dass sie von einer Cannabissorte mit den gleichen Anteilen an THC und CBD, wie beispielsweise die Sorte Bediol des niederländischen Unternehmens Bedrocan, gut profitieren. In solchen Fällen kann es preislich attraktiv sein, eine THC-reiche Cannabissorte mit einem preiswerten CBD-Öl zu kombinieren.

Es ist gut möglich, dass bei einer zu erwartenden größeren Konkurrenz zwischen den Anbietern und einem größeren Umsatz durch ein zunehmendes Interesse an CBD bei Patienten entsprechende Zubereitungen in den kommenden Jahren preiswerter werden. Bei den aktuellen Preisen lässt sich mit einem Hektar Nutzhanf ein Umsatz von 20.000 € erzielen. Dies berichtete ein Hersteller beim Kongress der EIHA (European Industrial Hemp Association) im Mai 2014 in Köln. Da ist bestimmt noch Raum nach unten. Aus medizinischer Sicht ist die Frage interessant, welche Dosis für welche Zwecke benötigt werden. Da erwarte ich in den kommenden Jahren neue Erkenntnisse.