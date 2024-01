Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

1200 Pflanzen in Kiel gefunden und beschlagnahmt. Sechs Menschen wurden dabei verhaftet.

Die Prohibition schreitet munter weiter voran. Diesmal geschah es im Bereich Kiel. In Kiel und Wrohe (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wurden am Donnerstag knapp fünf Kilogramm Cannabis sichergestellt. Dies berichtet die Zeit. Zusätzlich wurden knapp 1200 Cannabispflanzen mitgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag berichteten. Im Zuge dieser Aktion wurden sechs Menschen festgenommen. Diese wurden am Freitag dem Haftrichter vorgeführt.

Bei den Personen handelt es sich um fünf Männer im Alter zwischen 23 und 50 Jahren und eine 29 Jahre alte Frau. Den sechs Menschen wird vorgeworfen, Drogen angebaut zu haben und ebenfalls damit gehandelt zu haben. Die Polizei stellte in vier Wohnungen im Kieler Stadtteil Ellerbek sowie einem Wohnhaus in Wrohe zwei Cannabisplantagen sicher.

Hier hat die Prohibition wieder zugeschlagen. Es werden weiter Menschen für gewaltfreie Cannabisdelikte bestraft. Dies ist nicht hinnehmbar. Im Westerwald wurde ebenfalls eine Cannabisplantage hochgenommen.

Ein Beitrag von Simon Hanf

