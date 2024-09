Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

Plantage in Voigtstedt entdeckt. Die Prohibition nimmt weiter munter Lauf trotz der Cannabis-Teillegalisierung. Dies berichtet kyffhauser-nachrichten.

Die Thüringer Feuerwehr entdeckt bei einem Brandeinsatz am Samstagmittag eine Cannabis-Plantage mit bis zu 400 Pflanzen. Aufgrund einer Überlastung der Elektrik geriet laut der Kripo ein Lüfter in Brand. Detlev Grabs von der Kriminalpolizei in Nordhausen sprach von einer „professionelle Indoor-Plantage mit ungefähr 400 Cannabis-Pflanzen und einer Wuchshöhe bis zu einem Meter“. Die Spurensicherung wurde vor Ort eingeschaltet. Grabs meint: „Wir gehen aber davon aus, dass sie mindestens schon einmal abgeerntet wurden“. In den letzten Monaten wurden hin und wieder fremde Fahrzeuge wahrgenommen.

Die Prohibition läuft – trotz Legalisierung – weiter. Ein sinnloses Unterfangen. In Solingen wurde eine Plantage mit über 1000 Pflanzen entdeckt.

Ein Beitrag von Simon Hanf