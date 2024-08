Bild: CSCistOk

CSCistOK Roadshow in Berlin. Die Roadshow der Kampagne geht in die Hauptstadt. Über rede Teilnahme und Berichterstattung wird sich gefreut.

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lade ich Sie als PressevertreterInnen zur kurzen Übergabe des ersten Berliner Antrages auf Erteilung einer Anbaugenehmigung für Cannabis durch einen Cannabis Social Club (Anbauverein) ein.

Diese findet heute um 11.30 Uhr vor der LaGeSo Turmstraße 21 statt.

Übergeben wird der Anbauantrag des Chillisimo Berlin e.V..

Der Chillisimo Berlin e.V. geht auf eine Initiative des Hanf Journals aus dem Jahr 2014 zurück, die sich unter dem Namen “CSCistOK!” erfolgreich zum Ziel gesetzt hatte, Cannabis Social Clubs nach spanischem Vorbild in Deutschland zu ermöglichen.

Heute um 11.30 Uhr hat der Cannabis Social Club Chillisimo Berlin e.V. den ersten Antrag auf Erteilung einer Anbauerlaubnis für Cannabis in Berlin gestellt.

CSC Anträge sind möglich

Offiziell wäre das seit dem 01.07.24 möglich gewesen, jedoch hatte das Land Berlin bis gestern den Antragsprozess aktiv durch verwaltungstechnische Flucht verzögert. Nach dem strikten Nein der Berliner Bezirke, die Arbeit fürs Land zu erledigen, gab es keine Möglichkeit mehr anders zu entscheiden, als das LaGeSo als zuständige Stelle zu erklären.

Die Initiative zur sofortigen Anmeldung erfolgt durch Chillisimo Berlin e.V. aufgrund der langen Vorgeschichte des Vereins. Denn der Verein geht zurück auf die Kampagne des Hanf Journals aus dem Jahr 2014 unter dem Namen “CSCistOK!” zurück die das damals vollkommen unbekannte und in Spanien praktizierte System der Cannabis Social Clubs nach Deutschland zu übertragen.

“Weil jeder Tag, an dem keine legale Versorgung mit Cannabis möglich ist, ein guter Tag für die organisierte Kriminalität und ein schlechter für Jugendschutz ist haben wir die Initiative ergriffen und sehen den Antrag auch als Aufruf an möglichst viele Vereinigungen jetzt ihren Anbauantrag zu stellen. “, so Emanuel Kotzian, Vorsitzender des Vereins und erklärt weiter:

“Es ist unerträglich und ein politischer Witz daß in der Cannabishauptstadt ausgerechnet legales Gras so ausgebremst wird. Daher haben wir Überstunden geleistet und schnell gehandelt um Geschwindigkeit in den Verwaltungsprozess zu bringen. Wir rufen alle Cannabis Social Clubs jetzt ihre Anbauanträge zu stellen und kündigen an, selbst mindestens einhundert weitere Anträge in Zusammenarbeit mit lokalen Vereinen bis zum Jahresende zu stellen. Hierzu setzen wir die Kampagne cscistok.de fort und besuchen alleine dieses Jahr mit unserer Roadshow mehr als einhundert Städte in Deutschland. “

Wir hoffen auf Berichterstattung und freuen uns über Rückfragen und Feedback.

Der Logocup der Kampange geht in die zweite Runde. Dafür werden kreative Köpfe benötigt. Haben Sie Interesse ein Logo für einen CSC zu entwickeln? Dann klicken Sie hier und erfahren Sie mehr.