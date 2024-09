Foto: Su/Archiv

Japan verbietet Cannabiskonsum ab Dezember und legalisiert gleichzeitig die medizinische Verwendung von Cannabis. Dies berichtet sumikai.

Im Dezember tritt ein Gesetz in Japan in Kraft, das den Konsum von Cannabis unter Strafe stellt. Gleichzeitig wird medizinisches Cannabis erlaubt. Der Besitz und Anbau von Cannabis ist in Japan bereits verboten und kann mit bis zu sieben Jahren Gefängnis bestraft werden. Derzeit ist der Konsum von Cannabis nicht strafbar.

Ein Rückschritt

Menschen sollte es erlaubt sein, sich selbst zu schaden. Ab Dezember ist dies in Japan mit Cannabis nicht mehr möglich. Der Konsum in Japan war nicht strafbar, um Landwirte zu schützen, die beim Anbau von Hanfpflanzen für diverse Produkte versehentlich die darin enthaltenen Substanzen aufnehmen. Der Konsum von Cannabis nimmt in Japan bei jungen Menschen stark zu. 70 Prozent der Menschen gegen die ermittelt wird sind jünger als 20 Jahre. Der Markt für CBD-Produkte hat sich in Japan in den letzten vier Jahren versechsfacht. 2023 ein wurde ein Ertrag von 24 Milliarden Yen (ca. 153,9 Millionen Euro) erzielt.

Aktuell sind noch medizinische Cannabis-Produkte in Japan verboten. Sie sind nur zu medizinischen Studien zugelassen. Dies wird unter strengen Tests vor der Marktzulassung geschehen, um Wirksamkeit und Sicherheit zu bestätigen. Lies mehr über die Gesetzeslage von Cannabis in Japan.

Ein Beitrag von Simon Hanf