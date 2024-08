CSCistOK! am Mittwoch in Berlin

Bild: CSCistOk

CSCistOK! – Eine Kampagne für Cannabis Social Clubs in Deutschland ist Mittwoch 28.08 in Berlin. Kommt gerne vorbei.

Die politische Kampagne CSCistOK! – ein Akronym für „Cannabis Social Club ist OK!“ – ist eine Initiative des Hanf Journals, die seit 2014 aktiv ist. Ziel der Kampagne ist es, das Konzept der Cannabis Social Clubs (CSCs) in Deutschland zu etablieren und zu fördern. Ursprünglich wurde die Idee während eines Sabbaticals auf Fuerteventura im CSC ColCanCan (Coalition Cannabis Canarias) in Gran Tarajal geboren. Die Kampagne finanziert sich durch gewerbliche Sponsorengelder und basiert auf der erfolgreichen Struktur der Cannabis Social Clubs in Spanien sowie der Blaupause der europäischen Genussmittelvereinigung ENCOD.

Einladung zum offiziellen Kampagnenstart: “CSCistOK! Die Roadshow 24”

Wir laden Dich herzlich zum offiziellen Start der Kampagne “CSCistOK! Die Roadshow 24” am 28.08.24 um 18:30 Uhr im Hotel Schulz am Ostbahnhof (Stralauer Platz 36) ein. Unter dem Titel “In (nur) 24 (nicht ganz so) einfachen Schritten zu deinem Cannabis Social Club/Anbauvereinigung” beginnt der Vortrag pünktlich und dauert 90 Minuten. Im Anschluss hast Du die Möglichkeit, Fragen zum Thema zu stellen und in entspannter Atmosphäre eine kühle Limo oder eine heiße Tüte mit dem Referenten zu genießen. Emmi und die Crew freuen sich auf Dein Kommen!

Die nächsten drei Termine sind in:

29.08.2024 (Do) Potsdam

30.08.2024 (Fr) Neubrandenburg

03.09.2024 (Di) Rostock

Hintergrund und Zielsetzung

Vor zehn Jahren waren Cannabis Social Clubs in Deutschland weitgehend unbekannt, und die Mehrheit der Legalisierungsbefürworter setzte auf Drogenfachgeschäfte als bevorzugte Modelllösung. Trotz der geringen Chancen auf eine Umsetzung in Deutschland sahen die Initiatoren von CSCistOK! in der Vereinsidee eine optimale Passform für die deutsche Kultur. Heute, ein Jahrzehnt später, zeigt sich der Erfolg der Kampagne, und die neue Gesetzgebung zur Legalisierung von Cannabis bietet nun die Möglichkeit, das Modell der Cannabis Social Clubs in Deutschland flächendeckend umzusetzen.

Die Roadshow 24: „Mach Dein Club“

Unter dem Motto „Mach Dein Club“ hat CSCistOK! die Roadshow 24 ins Leben gerufen. Ziel dieser Initiative ist es, bei der Gründung von mindestens 100 Cannabis Social Clubs in Deutschland zu unterstützen. Die Roadshow tourt durch 114 deutsche Städte und läuft bis Ende Februar 2025. Termine und Anmeldemöglichkeiten sind auf der Webseite der Kampagne zu finden. Eine Fortsetzung der Roadshow im Jahr 2025 ist bereits in Planung.

Neben der Roadshow bietet die Kampagne verschiedene weitere Unterstützungsangebote:

Gründungsanleitung: Auf der Webseite von CSCistOK! finden Interessierte kostenlose Gründungsanleitungen als Video- und Textversion.

Auf der Webseite von CSCistOK! finden Interessierte kostenlose Gründungsanleitungen als Video- und Textversion. CSC Logo Cup: Ein jährlicher Wettbewerb, der kulturelle Aspekte fördert, indem die besten Club-Logos ausgezeichnet werden.

Ein jährlicher Wettbewerb, der kulturelle Aspekte fördert, indem die besten Club-Logos ausgezeichnet werden. Samenlotto: Ab dem 1. Oktober 2024 werden 10.000 Cannabissamen verschenkt, um die Reichweite der Kampagne zu erhöhen und zukünftige Clubmitglieder zu gewinnen.

Ab dem 1. Oktober 2024 werden 10.000 Cannabissamen verschenkt, um die Reichweite der Kampagne zu erhöhen und zukünftige Clubmitglieder zu gewinnen. Hour of Power: Ab dem 15. September 2024 und danach zweimal monatlich gibt es einen Livestream, in dem Fragen zur CSC-Gründung beantwortet und aktuelle Entwicklungen besprochen werden.

Ab dem 15. September 2024 und danach zweimal monatlich gibt es einen Livestream, in dem Fragen zur CSC-Gründung beantwortet und aktuelle Entwicklungen besprochen werden. Gründungsservice: Für Clubs mit knappen Zeitressourcen bietet die Kampagne einen kostenpflichtigen Gründungsservice an.

Für Clubs mit knappen Zeitressourcen bietet die Kampagne einen kostenpflichtigen Gründungsservice an. Showservice: Wer die reguläre Show verpasst hat, kann eine Sondervorstellung buchen, um individuell beraten zu werden.

Ein Blick in die Vergangenheit und in die Zukunft

Die ersten Cannabis Social Clubs entstanden in Spanien, genauer gesagt im Baskenland und in Katalonien. Das System wurde von Joop Omen, dem Gründer und langjährigen Sprecher von ENCOD, beschrieben und für den globalen Gebrauch als Modell zur Verfügung gestellt. Die Kampagne gedenkt mit der Gründung jedes neuen Clubs Joop Omen, der viel zu früh verstorben ist.

CSCistOK! wird von mehr als 40 Sponsoren unterstützt, darunter Firmen aus verschiedenen Ländern wie Spanien, Portugal, den USA und Großbritannien. Die Roadshow 24 ist eigentlich eine bahnbasierte Rundreise durch Deutschland, doch aus Imagegründen bleibt der Begriff „Roadshow“ bestehen.

Der Erfolg dieser Initiative wird nicht nur durch die Anzahl der neu gegründeten Clubs gemessen, sondern auch durch die kulturelle und gesellschaftliche Akzeptanz von Cannabis Social Clubs in Deutschland.

Weitere Informationen zur Kampagne, Termine und Anmeldungsmöglichkeiten sind unter www.cscistok.eu zu finden.