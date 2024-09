Fussball: Müller und Gnabry mit Cannabis-Geste

Foto: Su/Archiv

Nach dem Sieg des FC Bayern gegen Freiburg sorgten Thomas Müller und Serge Gnabry mit einer ungewöhnlichen Feiergeste für Aufsehen. Die beiden Spieler zeigten nach dem Spiel, wie sie symbolisch an einem Joint „zogen“. Diese Geste könnte Fragen aufwerfen: Ist der Konsum von Cannabis für Bundesliga-Spieler tatsächlich erlaubt?

Die kreative Art der Torfeier ist unter Fußballern nicht neu. Müller und Gnabry wurden dabei gefilmt, wie sie auf dem Spielfeld einen imaginären Joint „rauchten“. Besonders Müller schien viel Freude an der Aktion zu haben und beobachtete genau, wie Gnabry den imaginären Joint „entsorgte“. Müller selbst vollendete die Geste, indem er sich bückte und den imaginären Joint an seiner Schuhsohle ausdrückte.

Diese Aktion könnte insbesondere für Markus Söder, den bayerischen Ministerpräsidenten, unliebsam sein. Nach der Legalisierung von Cannabis in Deutschland hatte Söder angekündigt, die entsprechenden Gesetze in Bayern möglichst streng umzusetzen. Dass gerade ein bayerischer Spieler wie Müller eine solche Geste in der Allianz Arena machte, könnte in der Staatskanzlei auf wenig Begeisterung gestoßen sein. Möglicherweise hat Söder bereits reagiert oder wird es tun.

Für Bundesliga-Spieler stellt sich die Frage, ob Cannabis-Konsum überhaupt erlaubt ist. Das Cannabinoid Tetrahydrocannabinol (THC), das die berauschende Wirkung von Cannabis verursacht, steht auf der Dopingliste der Welt Anti-Doping Agentur (WADA). Der Grenzwert liegt bei 150 Nanogramm pro Milliliter Urin. Im Gegensatz dazu steht Cannabidiol (CBD), ein weiterer Bestandteil von Cannabisprodukten, nicht auf der Dopingliste. CBD hat keine berauschende Wirkung und wird vor allem therapeutisch eingesetzt, unter anderem zur Schmerzlinderung und Entzündungshemmung.

Wenn Müller und seine Kollegen auf THC setzen könnte dies sogar vorteilhaft sein. Während sich der bayerische Ministerpräsident möglicherweise über die Aktion ärgert, hoffen Müller und Gnabry sicher auf eine erfolgreiche Saison, bei der eine mögliche Meisterfeier mit traditionellen Bierduschen vielleicht für ein wenig Entspannung sorgen könnte. Es widerspricht Söders Anti-Kiffer-Plan.