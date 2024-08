Lange Nacht der Museen im Hanf Museum: Ein Blick in die verbotene Welt des Cannabis. Am 24. August 2024 wird das Hanf Museum Teil der legendären Langen Nacht der Museen in Berlin. Das ganze mit einem besonders spannenden Thema. Unter dem Motto „Karlo Kolumno und das grüne Geheimnis“ gewährt das Museum einen exklusiven Einblick in die Welt des bis vor kurzem verbotenen Cannabis. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr und dauert bis 2 Uhr nachts.

Geheime Einblicke mit Karlo Kolumno

Ein Highlight der Nacht ist die interaktive Reportage „Karlo Kolumno und das grüne Geheimnis“. Um 00 Uhr und erneut um 1 Uhr können die Besucher vor dem Eingang des Museums Karlo Kolumno begleiten. Dieser nimmt sie auf eine Reise in den Untergrund des Berliner Cannabismarktes mit. Diese besondere Reportage ermöglicht es dem Publikum, das Geheimnis der Stadt gemeinsam mit dem Reporter zu lüften. Beginn und Ende des Stücks sind von einer Umfrage begleitet, die sich mit der Wirkung des Cannabisverbots auseinandersetzt: Wie hat sich die Meinung der Besucher verändert? Welche Erfolge konnten Polizei und Verbrecher erzielen?

Ein Blick in die Vergangenheit: Growzelte im Verborgenen

Wer sich für die Geschichte der Cannabisproduktion interessiert, sollte sich die Zeit zwischen 18 Uhr und 18:15 Uhr, sowie um 21:00 Uhr und 00:10 Uhr merken. In diesen Zeiten gibt es eine spannende Demonstration, wie Cannabis früher in geheimen Growzelten produziert wurde. Die Besucher erfahren, wie Geruch, Wärme und Stromverbrauch vor der Strafverfolgung verborgen wurden und welche Ausrüstung dabei zum Einsatz kam.

Jointbau-Workshop: Ein Hands-on-Erlebnis

Für alle, die schon immer wissen wollten, wie man einen Joint richtig rollt, bietet das Hanf Museum um 19 Uhr und um 22 Uhr einen Jointbau-Workshop an. Ob mit langen oder kurzen Blättchen, Aktivkohle- oder Papierfiltern – die Teilnehmer können alles über die verschiedenen Techniken erfahren und ihren eigenen Joint kreieren. Wer seinen eigenen Inhalt mitbringt, darf natürlich mitmachen und seine Fähigkeiten ausprobieren.

Rauchgeräte selbst improvisieren

Im Laufe der Geschichte haben sich kreative Köpfe immer wieder eigene Rauchgeräte gebastelt. Um 20 Uhr und um 23 Uhr erfahren die Besucher, wie man mit Alltagsmaterialien wie Flaschen oder Rohren Bongs und andere Rauchgeräte improvisiert. Dieser Workshop zeigt, wie man sich in Zeiten der Prohibition helfen konnte.

Sonderausstellung „Der Pausenraum des Hanfmuseums“

Eine besondere Attraktion der Langen Nacht ist die exklusive Sonderausstellung „Der Pausenraum des Hanfmuseums“. Normalerweise nur für eine eingeschweißte Gesellschaft von Weltverbesser*innen zugänglich, können Besucher nun durch eine 0,7mm dicke Plastikfolie einen Blick auf diesen geheimnisvollen Ort werfen. Trotz der Nichtrauchergesetzgebung gibt es hier viele spannende Einblicke in eine gelebte Freiheit, die von der Cannabisprohibition umzingelt ist.

30 Jahre Hanf Museum: Ein Jubiläum

Zusätzlich wird eine Sonderausstellung zum 30-jährigen Bestehen des Hanf Museums eröffnet. Als Berlins ältestes Privatmuseum hat es sich der ehrenamtlichen Vermittlung von Wissen über eine der ältesten Kulturpflanzen der Menschheit verschrieben. Die Besucher können sich auf eine spannende Zeitreise durch die Geschichte des Museums und die Menschen freuen, die es geprägt haben. Die Ausstellung bietet immer wieder neue Episoden und Höhepunkte, bis hin zum großen Jubiläum. Vor zwei Jahren hat das Hanf Museum bereits eine Sonderausstellung zur Nutzung von Hanf in der Seefahrt gemacht.

Natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt: Die Besucher können sich auf hanfiges Essen und Trinken freuen.

Das Hanf Museum lädt alle Interessierten ein, Teil dieses einzigartigen Events zu werden und in die faszinierende Welt des Cannabis einzutauchen. Euer Hanf Museum Team freut sich auf einen unvergesslichen Abend! Weitere Informationen findet ihr auf der Website des Hanf Museums.

Ein Beitrag von Simon Hanf