35 Kilo Cannabis im Flugzeug entdeckt. Eine 23-jährige US-Amerikanerin wird deswegen in Wien festgenommen. Dies berichtet k.at.

Die 23-jährige US-Amerikanerin wird noch im Flugzeug festgenommen. Sie wurde in die Justizanstalt Korneuburg gebracht. Sie hatte am Sonntag rund 35 Kilo Cannabis und zwei Koffern bei sich. Diese wurden beim Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) sichergestellt- Die junge Frau befand sich auf einer Flugreise nach Barcelona. Die Frau war sofort geständig, berichtet die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag. Das Cannabis wurde im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle entdeckt. Die Frau befand sich auf einer Reise von Bangkok nach Barcelona mit einem Zwischenstopp in Wien. Was in Zukunft mit der Frau passiert ist noch unklar. Wird sie nach österreichischem Recht verurteilt, erwartet sie eine Strafe von 5-10 Jahren.

Deutschland hat Cannabis legalisiert. Unsere Nachbarn üben weiter die obsolete Prohibition aus. Ob Österreich auch bald Cannabis legalisieren wird, erfahrt ihr hier.

Ein Beitrag von Simon Hanf