Haftstrafe für Cannabis-Arzt

Dreieinhalb Jahre Haft für Münchner Arzt

Das Landgericht München hat den Angeklagten wegen des unerlaubten Verschreibens von Betäubungsmitteln in einer Vielzahl von Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Der Arzt war in Revision gegangen, nun hat der Bundesgerichtshofs hat die Revision des Angeklagten als unbegründet verworfen

Nach den Feststellungen des Landgerichts stellte der Angeklagte in der Zeit von März 2017 bis Juli 2018 als Arzt mehrere Hundert Betäubungsmittelrezepte für Cannabis aus. Der 69-Jährige Mediziner hatte das Gesetz zur Versorgung von Patienten mit Medizinalhanf etwas großzügiger ausgelegt. So verordnete er Cannabisprodukte, obwohl er die Patienten zuvor nicht körperlich untersucht hatte. Seine Leistungen rechnete er auch nicht nach der Gebührenordnung für Ärzte, sondern gegen Barzahlungen ab. Der Mediziner traf sich mit seinen Patienten, wie wir berichtet haben, in verschiedenen Münchner Lokalen. Dort reservierte er einen Tisch und zückte den Rezeptblock für jeden Patienten, der um eine Verschreibung für ein Döschen Cannabis bat. Er verlangte zwischen 60 und 150 Euro pro Verschreibung. Er ist dabei nicht der erste Mediziner, der in Bayern deshalb angeklagt wird.

Fakt ist allerdings auch, dass sich Patienten ihr Cannabis-Rezept aufgrund starker Vorbehalte seitens der Ärzte immer noch langwierig und mühsam erkämpfen müssen. Es gibt noch immer eine Vielzahl von Patienten, denen eine Kostenübernahme seitens der Krankenkassen abgelehnt wird, mit der Begründung, sie hätten nicht in ausreichendem Maße andere herkömmliche Arzneien ausprobiert. Solange es Patienten dermaßen schwer gemacht wird, ist es nicht weiter verwunderlich, dass viele auch aus purer Verzweiflung die Dienste solcher schwarzen Schafe in Anspruch nehmen. Hier muss dringend nachgebessert werden – es besteht ein akuter Änderungsbedarf. Der Mediziner ist in diesem Fall auch das Symptom eines nicht funktionierenden Systems.

Das Verfahren wurde am 12. April 2023 rechtskräftig abgeschlossen, demselben Tag, an dem die Bundesregierung ihre neuesten Pläne für die Cannabis-Legalisierung vorgestellt hat. Auf die medizinische Notlage vieler Patienten wurde darin nicht eingegangen.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken