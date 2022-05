Kommt die Obergrenze für den straffreien Cannabis-Besitz?

SPD-Innenpolitikerin Carmen Wegge bringt 20 bis 30 Gramm ins Gespräch

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Viele Wege führen nach Rom, aber nur einer zur Cannabis-Legalisierung – und das ist die Streichung des Hanfwirkstoffes Tetrahydrocannabinol aus dem Betäubungsmittelgesetz. Diesen Weg wird die Bundesregierung nicht einschlagen. Stattdessen sollen die rund fünf Millionen deutschen Hanffreunde von Vater Staat an die Hand genommen und auf den Holzweg einer kontrollierten Abgabe von klimaschädlichem Industriegras geführt werden.

Eine dieser Erziehungsberechtigten, die von sich glauben, sie seien dazu berufen, den Gänsemarsch der kriminalisierten und geächteten Hänflinge in die „Freiheit“ anzuführen, ist Carmen Wegge – eine unter weißblauem Himmel sozialisierte Sozialdemokratin, die es über die Landesliste in den Deutschen Bundestag geschafft hat und sich als Mitglied im Ausschuss für Inneres und Heimat und im Rechtsausschuss wichtigmachen darf.

In der Freitagsausgabe der Augsburger Allgemeinen teilte die 32-jährige Novizin im Berliner Politgeschäft mit, dass das Ampel-Bündnis bei der geplanten Legalisierung von Cannabis eine klare Obergrenze für erlaubte Kleinmengen festlegen will. Im Gespräch sei der straffreie Besitz von 20 bis 30 Gramm, der jedem volljährigen Bürger zugestanden werden soll. Diese mutmaßlich geplante Regelung entspricht in etwa der Forderung einiger devoter Hanfaktivisten, die eine Obergrenze von 50 Gramm erbitten.

Nun gut, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, werden viele Brüder und Schwestern sagen. Bedeutet diese Regelung doch, dass Gelegenheitskiffer nicht mehr in Teufelsküche kommen, wenn sie von der Gendarmerie mit einem Rauchpiece oder dem Ertrag einer Bonsai-Hanfpflanze erwischt werden. Insbesondere Staatsdiener und solche, die es werden wollen, müssen nicht mehr fürchten, wegen eines Joints als charakterlich ungeeignet für die Beamtenlaufbahn eingestuft zu werden. Zwar werden Polizistinnen und ihre männlichen Kollegen auch weiterhin kleine Kiffer demütigen, indem sie nach Lust und Laune Drogenkontrollen durchführen und die Nase in fremder Leute Körperöffnungen stecken – doch das, was die Schnüffler künftig an Haschisch und Marihuana aus den Gedärmen ihrer Opfer pulen, kann dann nicht mehr konfisziert werden, sofern die Obergrenze nicht überschritten wird.

Der Prohibitionsstress wird jedoch jenen Hänflingen erhalten bleiben, die gestern gekifft haben und heute am Straßenverkehr teilnehmen – egal ob Fußgänger, Radler oder Kraftfahrer. Von einer geplanten Erhöhung des THC-Grenzwertes, die Cannabis-Konsumenten beim Führen eines Kraftfahrzeugs Rechtssicherheit gibt, weiß Frau Wegge nicht zu berichten.

Außen vor bleiben auch jene Hanffreunde, die Einkäufe in größeren Mengen tätigen oder den Sommer dazu nutzen, um im Garten oder auf dem Balkon einen Jahresvorrat wachsen zu lassen. Eine Unvorsichtigkeit genügt, und schwupp sind sie da, die Freunde und Erntehelfer der Polizei, um alles grammgenau abzuwiegen und die Übeltäter den Strafgerichten zuzuführen.

Letztlich, sofern sie kommt, ist die Einführung einer Obergrenze für den straffreien Cannabis-Besitz nur ein Trostpflaster, das die Staatswillkür der Prohibition übertüncht, aber weiterhin viel Leid und Schmerz über die Menschen bringen wird. Zumal es völlig paradox ist, den Privatbesitz von unendlich viel Bier-, Wein- und Schnapsfässern zu gestatten, jedoch die Aufbewahrung größerer Mengen Marihuana und Haschisch für den Eigenbedarf unter Androhung einer mehrjährigen Haftstrafe zu verbieten.

