Daniela Ludwig – ein kurzer Rückblick

Burkhard Blienert (SPD) übernimmt das Amt von Daniela Ludwig – Zeit tschüss zu sagen

Kein Brokkoli mehr: Die Ära Daniela Ludwig ist beendet.

„Gefährliches Halbwissen“ – so konnte man die Amtszeit der ehemaligen Drogenbeauftragten der Bundesregierung bestenfalls zusammenfassen. Die teilweise verwirrende und unwissenschaftliche Drogenpolitik der ehemaligen Bundesregierung spiegelte sich deutlich in Daniela Ludwig wider. Die CSU-Politikerin überraschte regelmäßig mit Aussagen, die Experten wie Laien in Sachen Drogen an der Kompetenz Ludwigs zweifeln ließen: Zigaretten seien, im Vergleich zu Zucker und Alkohol auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch schädlich – laut WHO gibt es allerdings keinen unbedenklichen und daher bestimmungsgemäßen Gebrauch.



Doch damit nicht genug: Ein Bild, bei dem Alkohol glorifiziert wird, gefällt der Politikerin auf Facebook – und erntet ihr heftige Kritik. Auch ein Gedicht, indem Alkohol verherrlicht wird, postet sie auf Twitter. Auf die Frage, warum sie gegen eine Legalisierung von Cannabis sei, antwortete sie: „Weil Cannabis eine illegale Droge ist, Punkt“. Am eindringlichsten war jedoch eine Aussage bei einer Bundespressekonferenz, hier erklärte sie: „Auch wenn Alkohol gefährlich ist, ist Cannabis kein Brokkoli“. Auch eine katastrophale Medienkampagne gegen Drogen startete die Politikerin. Die Website präsentierte keine eigenen Inhalte, sondern (sehr wenige) Videos von Youtubern – teilweise ohne diese vorher angefragt zu haben.



Damit ist nun Schluss: Am 12. Januar wurde Burkhard Blinkert auf Vorschlag von Karl Lauterbach (SPD) zum neuen Beauftragten für Sucht- und Drogenfragen der Bundesregierung ernannt. Dass dieser in Sachen Drogen kompetenter als seine Vorgängerin ist, wurde schnell klar – schon vergangenes Jahr hatte der deutsche Hanfverband (neben anderen Verbänden) Blienert für die Position empfohlen. Blienert setzt sich aktiv für die Legalisierung von Cannabis und ein Umdenken der deutschen Drogenpolitik ein. Blienert argumentierte schon 2015 in einem Positionspapier des SPD-Arbeitskreises Drogenpolitik, dass die Verbotspolitik gescheitert sei und mehr Schaden als Vorteile bringe.



Bleibt zu hoffen, dass Blienert Wort hält. In jedem Fall: Es kann nur besser werden. Zeit tschüss zu sagen – tschüss Brokkoli, tschüss Alkoholverherrlichung und tschüss Daniela Ludwig.

