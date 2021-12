Forscher: Legalisierung durch Ignoranz?

Forscher untersuchten Überzeugungsmethoden zur Cannabis-Legalisierung – mit überraschenden Ergebnissen

Der Stoff aus dem viele Streitgespräche gemacht sind: Cannabis.

Wie überzeugt man eigentlich die Bevölkerung davon, dass Cannabis vielleicht gar kein so Teufelszeug ist, wie viele lange Zeit dachten? Dass dachten sich auch Forscher der US-Amerikanischen Brown University. Dafür benutzten sie eine etwas ungewöhnliche Methode: Um herauszufinden, welche Unterhaltungen zu einem Wandel der öffentlichen Meinung und letztendlich zur Legalisierung in Bundesstaaten der USA geführt haben, untersuchten sie Gespräche der Social Media Plattform Reddit – und das für mehr als ein Jahr.



Die Ergebnisse wurden schließlich in der Doktorarbeit von Babak Hemmatian präsentiert; diese trägt den Titel “Taking the High Road: A Big Data Investigation of Natural Discourse in the Emerging U.S. Consensus about Marijuana Legalization” . Die Forscher benutzten Machine Learning um mehr als 3 Millionen Nutzerkommentare zwischen 2009 und 2019 auszuwerten.



Dabei wurde schnell klar dass persönliche Anekdoten bei weitem nicht so einflussreich waren, wie man lange annahm. Es kam mehr auf “character judgement-based arguments” an – also Argumente, bei denen man Annahmen über die zeitlosen Attribute einer bestimmten Art von Mensch macht (etwa ob ein gläubiger Mensch eine gute Person ist). “Anecdotes were less often used to persuade people, meaning their persuasive potential was somewhat wasted,” so Hemmatian. Dennoch tauchten diese auf um etwa die character judgement Argumente zu untermauern.



Es wurde auch klar, dass gesundheitliche Folgen sowie legale Auswirkungen selten vor einer Legalisierung, und wenn, dann auch nur recht oberflächlich besprochen wurden. Diese Punkte sind für eine Regulierung einer Substanz natürlich wichtig, aber wurden so lange ignoriert bis die Entscheidung über die Legalisierung bereits gefällt war – so Hemmatian.



Hemmatian identifiziert aber definitiv character judgements als wichtigste Instrumente für eine Legalisierung. Durch diese würden die komplexen Effekte von Cannabis für die Gesundheit, Wirtschaft und Gesellschaft unter den Tisch fallen – persönliche, moralische Prinzipien werden als Hauptträger der Entscheidung gesehen. Das hätte, laut der Studie, besonders während einer anfänglichen Unsicherheit im Bezug auf Cannabis Sicherheit gegeben.



Das zeichnet sich auch im Schlusswort der Forschungsarbeit ab: “early legalization victories depended on Character judgments while the final nails were hammered into prohibition’s coffin with Plot-focused strategies revolving around politics and crime.”

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken