Neuer Legaliserungsentwurf auf Bundeseben in den USA

US-Senatsführer recht Legalisierungsentwurf ein



News von Derya Türkmen





Washington – Der US-Senatsführer Chuck Schumer legte am Mittwoch einen Entwurf zur Legalisierung von Cannabis auf Bundesebenen vor. Dieser Entwurf soll als Grundlage für eine Diskussion im Senat dienen. Zurzeit haben die Demokraten im Senat die theoretische Mehrheit von 50 Stimmen plus die Stimme von Vizepräsidentin Kamala Harris, die als Vorsitzende die entscheidende Stimme hat. Die Demokraten arbeiten seit Monaten an dem Entwurf für die Legalisierung von Cannabis und soll erst mal als Diskussionsgrundlage dienen. Dies soll die offizielle und formelle Einreichung eines weiteren und finalen Entwurfs zur Legalisierung ebnen. Zwar ist noch bislang offen, was der Gesetzesentwurf beinhaltet, aber die Haltung vom Senatsführer Schumer wurde in den vergangenen Monaten immer deutlicher. Das Ziel ist nämlich nicht nur die Legalisierung von Cannabis, sondern auch das Recht auf öffentliche Gesundheit. Und diese muss wieder hergestellt werden.

