Cannabis-Schmuggler in Marokko und bei Bad Bentheim aufgeflogen

Immer mehr Haschisch geht auf dem Weg vom Rif-Gebirge nach Europa verloren

Von Sadhu van Hemp

Seit Beginn der Corona-Langzeitkrise wird die Welt immer enger. Wie es scheint, ist die Orwellsche Dystopie des totalen Überwachungsstaates nunmehr keine Fiktion mehr, sondern bittere Realität. Big brother is watching you – und bis auf ein paar wenige Aufrechte machen alle mit – weltweit. Im Gewand des Coronavirus hat sich der „Große Bruder“ in die Herzen der Menschen geschlichen – mit dem Versprechen, die Bevölkerung vor eingebildeten Gefahren und Bösewichten zu schützen. Die Pandemie ist das Fanal, das den Überwachungsbehörden den allumfassenden Freifahrtschein gibt, die Freiheit der Bürger einzuschränken und die Gesellschaft zu tyrannisieren.

Den Aufbruch der Pietisten und Sittenwächter in die Ära des neuen Staatsterrors bekommen derzeit nicht nur die Bürger zu spüren, die ein bescheidenes und braves Leben führen, sondern auch jene Zeitgenossen, die ohnehin den Makel des Bösewichts haben. Zu diesen Aussätzigen gehören vor allem Menschen, die sich ihr bisschen Leben mit illegalen Drogen versüßen und mitunter täglich gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen.

Die Corona-Dauerkrise erlaubt es nun den Strafverfolgungsbehörden, den Drogensumpf in aller Ruhe trockenzulegen und den „Drogis“ den Kopf zurechtzurücken – auf dass alle nur noch stur geradeaus gucken und dem Staat und seinen Eliten widerspruchslos dienen.

Die Verengung der Welt macht insbesondere den Cannabis- und Drogenschmugglern zu schaffen, die im großen Stil agieren, um den Hunger der Weltbevölkerung nach bewusstseinsverändernden Substanzen zu stillen. Kein Tag vergeht, an dem insbesondere die Zunft der Cannabis-Schmuggler schwere Verluste hinnehmen muss. In den letzten Wochen und Monaten erbeuteten die Schergen der spanischen Drogenfahndung tonnenweise bestes marokkanisches Haschisch, und etliche Importeure landeten hinter schwedischen Gardinen.

Vergangenen Freitag schlugen nun Sondereinheiten der Kriminalpolizei von Casablanca mit aller Härte zu. Nach Hinweisen des Auslandgeheimdienstes DGST (مديرية مراقبة التراب الوطني ) konnte die Polizei die Ausfuhr von knapp fünf Tonnen Haschisch verhindern. Die Generaldirektion für Nationale Sicherheit (DGSN) teilte mit, dass die Drogenfahnder nach einer Observierungs- und Abhöraktion einen Transporter vor den Toren der Stadt Mohammedia abfangen und die Handelsware beschlagnahmen konnten.

Der Fahrer wurde festgenommen und von der zuständigen Staatsanwaltschaft mit einem Haftbefehl beglückt, um ihn in Verhören nett und freundlich dazu zu bewegen, nähere Auskünfte über das „kriminelle Netzwerk“ und seine Verzweigungen auf nationaler und internationaler Ebene zu geben.

Marokko reiht sich also brav ein im Kampf gegen das Böse, und für Haschischschmuggler wird es immer schwieriger, ein einigermaßen sicheres Schlupfloch zu finden. Doch selbst wenn der marokkanische Exportschlager seinen Weg nach Europa findet, bedeutet das noch lange nicht, dass die Rauchware auch beim Konsumenten in Deutschland ankommt.

Auf den letzten Metern erwischte es letzten Donnerstag einen 32-jährigen Mann bei Bad Bentheim, der gegen Mittag auf der A 30 mit seinem PKW die deutsch-niederländische passierte. Ein grenzüberschreitendes Polizeiteam ließ sich nicht lange bitten und zog das Fahrzeug auf dem Parkplatz “Bentheimer Wald” aus dem Verkehr. Während der Kontrolle stießen die deutsch-niederländischen Cannabis-Schnüffler auf ein „professionell installiertes Versteck in der Fahrgastzelle“ – bestückt mit 73 Kilogramm Haschisch. Laut Polizei soll die beschlagnahmte illegale Rauchware einen Straßenverkaufswert von rund 600.00 Euro haben. Der Fahrer wurde noch an Ort und Stelle in Eisen gelegt und am Freitagmorgen auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter des Amtsgerichts Nordhorn vorgeführt. Und der erließ ohne viel Federlesen einen Haftbefehl. Die Verhörspezialisten des Zollfahndungsamtes haben nun alle Zeit der Welt, den armen Kerl zum Singen zu bringen.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken