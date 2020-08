Daniela Ludwig: „Cannabis muss zum No-Go werden“

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung will Cannabis tabuisieren

Karikatur: Ruth Groth

Eine Glosse von Sadhu van Hemp

Während die Hanf-Community döst und stille schweigt, ist die größte Widersacherin der Cannabis-Freigabe hellwach und lautstark. Die Drogenbeauftragte der Deutschen ist kontraproduktiv wie nie und nutzt die verwaiste Bühne, um im Lichte der Öffentlichkeit zu brillieren. Und so tingelt sie wie eine Predigerin durch die Lande und verkündet die Heilslehre der Cannabis-Prohibition. Zuletzt gastierte sie in der „Königlich-Bayerischen Heil- und Pflegeeinrichtung für Nervenkranke“ in Wasserburg und holte zum ganz großen Schlag gegen diejenigen aus, die die Entkriminalisierung fordern oder auch nur den Verdacht erregen, das Hanfverbot in Zweifel zu ziehen.

„Wir brauchen in Deutschland eine viel höhere Sensibilität und mehr Aufklärung zu diesem Thema“, verlangte die vom Steuerzahler alimentierte Bundestagsabgeordnete. „Cannabis muss zum No-Go werden.“

Der Pseudoanglizismus „No-Go“ bezeichnet im Deutschen laut Wikipedia ein Verbot bzw. Tabu. Da Cannabis bereits verboten ist, fordert die Drogenbeauftragte der Bundesregierung folglich die Tabuisierung. Kurz gesagt: Haschisch und Marihuana sind zutiefst pfui und ekelhaft – geradeso wie ein Leberkäs aus Menschenfleisch. Die Deutschen von Flensburg bis Passau sollen das kalte Grausen kriegen, wenn sie auch nur das Wort Cannabis lesen oder hören. Der Anblick eines Hanfblattes soll Übelkeit auslösen, und Menschen, die das Tabu brechen, dürfen als Sittenstrolche gebrandmarkt werden.

Daniela Ludwig erhebt sich mit der Forderung, Cannabis über das Verbot hinaus zu tabuisieren, zur obersten Sittenlehrerin – und das auf Kindergartenniveau. Die 45-jährige CSU-Politikerin agiert wie eine überfürsorgliche Mutti, die dem Kinde das Popeln und Pupsen untersagt, ohne eine rationale Begründung für das Verbot zu liefern. Cannabis geht gar nicht, bums, aus, Feierabend! Und auf die Frage, warum, gibt’s die Antwort, darum. Die Menschen sollen einfach nur gehorchen, das Tabu verinnerlichen und der nachfolgenden Generation weitergeben – auf dass eines fernen Tages das Germanenvolk das Anti-Cannabis-Mem in sich trägt und nie wieder ein Joint auf deutschem Boden angeht.

Nun ja, ob das Vorhaben der Ludwig Aussicht auf Erfolg hat, dürfte im Hinblick auf die weltweit grassierende Cannabis-Legalisierungs-Seuche zu bezweifeln sein. Das Hirngespinst der Drogenbeauftragten von einem „Cannabis-No-Go“ in Deutschland kann getrost unter der Rubrik „Aktenzeichen XY ungelöst“ abgeheftet werden.

Übrigbleibt jedoch ein übler Nachgeschmack: Denn Ludwigs Traum von einem Cannabis-Tabu könnte diejenigen traumatisieren, die das Allerweltkraut als Medizin verwenden. Auf der einen Seite soll die älteste Kulturpflanze der Welt ein anerkannter Balsam sein, auf der anderen das ekligste und widerwärtigste Giftzeugs aller Zeiten. Wie stellt sich das die Ludwig vor? Soll das Hanf-Tabu den Cannabispatienten eine Hemmschwelle ins Gehirn einbauen, damit sie beim Anblick einer Hanfblüte oder Haschbobels den allergrößten Ekel verspüren – geradeso als erblickten sie einen tabulosen katholischen Pfaffen, der sich an seinem Messdiener vergeht?

So gesehen ist nicht Cannabis, sondern die Drogenbeauftragte in persona Daniela Ludwig ein „No-Go“ – also ekelerregend.

