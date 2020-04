DHS Jahrbuch Sucht 2020 lässt Zahlen sprechen



Weiterhin versuchen die Staatenlenker den Konsum illegaler Substanzen durch Strafverfolgung zu minimieren. Weiterhin schlägt diese Methode fehl, wie auch die Zahlen des Jahrbuchs Sucht 2020 der Deutschen Haupstelle für Suchtfragen aufzeigen. Der am 08.04.2020 veröffentlichte Suchtbericht lässt schließlich aufgrund der nicht stattfindenden Erfolge nur diesen einen Schluss zu. Immer mehr Menschen greifen zu Drogen, sind die Erhebungen der DHS korrekt. Und eines wird dabei auch ersichtlich: Cannabis dominiert in allen Altersklassen!



Während der Alternative Drogen- und Suchtbericht bei Veröffentlichungen ermittelter Ergebnisse es sich nicht nehmen lässt, auf einen erwünschten Umschwung in der Drogenpolitik hinzuweisen, vermittelt das Jahrbuch Sucht 2020 der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen nur blanke Fakten. Wie in der Pharmazeutischen Zeitung – die Zeitschrift für deutsche Apotheker – berichtet wird, steigen die Zahlen des Konsums nahezu aller legal und illegal erhältlichen Substanzen. Sei es Medikamentensucht – bis zu 1,9 Millionen Bürger schlucken übermäßig viele Benzodiazepine, Z-Substanzen und Opioid-haltige Schmerzmittel – Tabaksucht – die Anzahl verkaufter Fertigzigaretten stieg um 0,3 Prozent trotz eines allgemein wahrnehmbaren Abwärtstrends – oder der Alkoholkonsum im Land – 0,3 Liter mehr trank jeder Bewohner hochgerechnet. Insgesamt ist gerade hier eine enorme Anzahl Süchtiger zu vermelden, die sich auf circa drei Millionen Erwachsene beziffern lassen soll. Ersichtlich wird aus dem Jahrbuch Sucht 2020 aber auch, dass Cannabis sich trotz der Bemühungen der Regierung und ihrer Bundesdrogenbeauftragten Daniela Ludwig nicht unter den Teppich kehren lässt, auch wenn man dies wohl am liebsten so veranstalten würde. Cannabis dominiert in allen Altersklassen und der Gebrauch des natürlichen Rauschmittels steigt laut DHS seit 2011 kontinuierlich weiter an. Circa acht Prozent der 12- bis 17-jährigen Jugendlichen nutzten Cannabis im Jahr 2018. Das entspricht 367.000 jugendlichen Konsumierenden, laut DHS. Menschen im Alter zwischen 18 und 24 Jahren machten jedoch die Gruppe Personen aus, welche Cannabis am häufigsten konsumierten – trotz des Verbotes und der mit Gefahren verbundenen Beschaffung auf einem illegal agierenden Sektor. Nach Hochrechnungen des Epidemiologischen Suchtsurveys 2018 sollen 309.000 Erwachsene im Alter von 18 bis 64 Jahren abhängig von Cannabis sein. Eine Kokainabhängigkeit liegt dagegen bei 41.000 der 18-64-Jährigen vor und eine Amphetamin-Abhängigkeit bei 103.000 Menschen in dieser breit gefächerten Altersklasse.



Während also mit Polizei und drohendem Zeigefinger vor dem Konsum von nicht legalen Drogen gewarnt wird, funktionierende Konzepte zum Schutz der Jugend in mit 15000 Euro hoch dotierten Wettbewerben ermittelt werden wollen, berauscht sich ein gewisser Teil der Bevölkerung unabhängig von den Strafen mit allen erhältlichen Betäubungsmitteln der unterschiedlichen Märkte. Vielleicht sollte daher einmal – anstatt mit Kanonen auf Spatzen zu schießen – der Realität ins Auge geblickt und Methoden entwickelt werden, welche die Konsumenten vor gesundheitlichen Gefahren schützen. Verbieten kann man den Rauschmittelgebrauch offensichtlich nicht – gerade bei Cannabis scheint dies besonders schwer, wenn schon Heranwachsende über den Schwarzmarkt problemlos ihren Zugang erlangen. Regeln statt Verbote könnten dagegen viel verändern!



Hinsichtlich der um 9,6 Prozent gestiegenen Anzahl von Drogentoten ist das sicherlich keine utopische Vorstellung.

