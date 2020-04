Medizinische und ethische Gründe sprächen dagegen …



Mitte des letzten Jahres machte die rot-rot-grüne Regierung Berlins die Opposition wütend, da man sich dazu entschied, einen Antrag auf ein Cannabismodellprojekt beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte einzureichen, das erwachsenen Bürgern den legalen Zugang zu Marihuana ermöglicht hätte. Wie schon vom Hanf Journal in den Nachrichten salopp prognostiziert, wird dieser Zustand nicht eintreten. Wie zuerst die Zeitung Neues Deutschland und nun auch andere Publikationen berichten, lehnte das BfArM den Antrag genauso salopp ab, wie man es von der Behörde schon in der Vergangenheit gewöhnt gewesen ist. Aus Sicht des Bundesinstitutes würde die kontrollierte Abgabe von Cannabis als Genussmittel gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen und wäre zudem weder medizinisch noch ethisch vertretbar. Das Cannabismodellprojekt für Berlin wurde vom BfArM abgelehnt.



Wie jetzt auch der General-Anzeiger und der Tagesspiegel berichten, scheint der erneute Versuch Berlins, eine Veränderung in der Cannabispolitik Deutschlands hervorzurufen, gescheitert. Während man in der Hauptstadt erkannte, dass man zumindest einmal den Versuch wagen sollte, herauszufinden, welche Veränderung eintreten würde, wenn Erwachsene Cannabis nicht länger auf dem Schwarzmarkt erstehen müssen, sieht man aufseiten des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte keine Optionen, einem derartigen Pilotversuch eine Genehmigung zukommen zu lassen. In den Medien zitiert wird die Aussage aus dem Antwortschreiben an die Berliner Gesundheitsverwaltung, dass ein solches Vorhaben weder medizinisch noch ethisch vertretbar wäre, während es grundsätzlich schon gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen würde. Noch äußerte sich die Gesundheitsverwaltung der Hauptstadt nicht zu dieser Absage, doch verwies man darauf, dass die im Bescheid erwähnte Entscheidung noch nicht rechtskräftig sei und man Zeit besäße, gegen die ablehnende Haltung als Land Widerspruch einzulegen. Das Ziel des Senates – eine begrenzte Anzahl an der Studie teilnehmenden Cannabiskonsumenten zu einem risikoärmeren und möglicherweise auch reduzierten Gebrauch zu bewegen – liegt also offensichtlich nicht im Interesse des BfArM, das aufgrund des Betäubungsmittelgesetzes seine Hände gebunden sieht. Eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen – die das Gesetz aushebeln könnte – wäre hingegen aus ethischen und medizinischen Gründen nicht möglich, wie es scheint. Fraglich bei der vorhersehbaren Entwicklung bleibt daher, warum die Strafverfolgungsmaßnahmen und das teils mit schädlichen Substanzen versetzte Schwarzmarkt-Marihuana nach ethischen und medizinischen Beobachtungsweisen gesündere Alternativen darstellen sollten und warum man nach Jahren der steigenden Akzeptanz (sowie steigenden Konsumentenzahlen in allen Bevölkerungsschichten) weiterhin an den täglich versagenden Methoden der Eindämmungsversuche festzuhalten gedenkt. Die Lernresistenz aufseiten des BfArM lässt daher nur vermuten, dass weder ethische noch medizinische Aspekte wahrhaftig Bestand haben, dafür aber einzig die Prämissen der fehlgeleiteten Prohibitionspolitik an erster Stelle stehen. Die Erkenntnisse, die man anhand eines kontrollierten und wissenschaftlich begleiteten Modellprojektes gewinnen könnte, stehen dieser festgefahrenen Auffassung somit offensichtlich schon vorab komplett kontraproduktiv gegenüber.



Aufseiten der potenziellen Teilnehmer im volljährigen Alter wäre eine staatliche Versorgung mit reinem Cannabis zu Testzwecken schließlich sowohl aus ethischer wie auch aus medizinischer Sicht nicht nur vertretbar, sondern mehr als erwünscht. Somit auch der Widerspruch der Berliner Gesundheitsverwaltung, der eine Fortsetzung der vernunftbasierten Bemühungen mit sich brächte.



Medizinische und ethische Gründe sprechen dafür!

