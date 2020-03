Jetzt jagen sie auch CBD

Cannabidiol ist auf dem Schlachtfeld der Prohibition gelandet

Cannabiskonsumenten sind ein beliebtes Ziel von der Polizei. Menschen, die sich friedlich verhalten, keinen Ärger machen und nur aufgrund ihres alternativen Konsummusters gegen ein ungerechtes Gesetz verstoßen, schönen die Quote der Erfolgsstatistiken, ohne dass sich die Schutzmänner und Frauen die Finger schmutzig machen müssen, oder ein tatsächlich Verbrechen verhindern. Im Gegensatz zu Gewalttaten, Einbrüchen und derben Strafverbrechen, die Einzelne oder die Gesellschaft schädigen, kann hier mit kleinem Aufwand ein Sieg gegen das „Unrecht“ gefeiert werden, von dem bloß das Strafregister profitiert. Da sich nun neben dem auf dem Schwarzmarkt gehandelten Marihuana der Hanfwirkstoff Cannabidiol in der Allgemeinheit großer Beliebtheit erfreut, scheint dank fadenscheinigen Argumenten und nachträglich veränderten Novel-Food-Regeln ein weiter Steigbügel für Staatsanwälte und Polizeibeamte nutzbar gemacht.



CBD wurde über einen langen Zeitraum problemlos in Ölen, Kaugummis oder Schokolade an davon profitierende Endkonsumenten verkauft, bis es den Mächtigen auffiel, dass sich die öffentliche Stimmung gegenüber Cannabis dadurch zum Positiven verändern könnte. Anscheinend bedrohen jetzt ältere Menschen und aufgeschlossene Nutzer von CBD die bisherige Betrachtungsweise von Hanf im Allgemeinen, sodass Befürchtungen bei den Staatenlenkern entstanden sein müssen, die dem wirtschaftlich vielversprechenden Treiben ein jähes Ende bereiten wollen. Es lässt sich kaum anders erklären, dass die Jagd auf Händler und einfache Käufer von Cannabidiol-Produkten mittlerweile an der Tagesordnung ist, die immer häufiger ihren Abschluss in Gerichtsverhandlungen findet.



Die Betreiber der Braunschweiger Hanfbar durften beispielsweise Ende Januar Bewährungsstrafen entgegennehmen, da es laut Gutachtern nicht ausgeschlossen wäre, den mit 0,2 Prozent THC versetzten Hanfblütentee zu Rauschzwecken zu missbrauchen. Kundschaft des Schweinfurter House 420 wurde laut Medienberichten nach dem Verlassen des Geschäftes von Polizisten abgefangen, um über Sinn und Zweck ihres Besuches im Hanffachgeschäft Auskunft zu geben. Dass die Personenkontrollen, die laut Staatsmacht zufällig stattfanden, dann auch CBD-Produkte zum Vorschein brachten, die natürlich sofort beschlagnahmt und überprüft wurden, zeigt das derzeit stattfindende Aufbäumen der Prohibitionisten eindrucksvoll.



Cannabis (und alles was damit zusammenhängt) muss wohl als eine negativ zu betrachtende Substanz für die Gesellschaft Bestand behalten, damit die Stimmung in der Bevölkerung nicht kippt und eine Legalisierung nicht gefordert wird. Dass diese Demonstration der Macht aber leicht nach hinten losgehen kann, übersehen die Personen, die den „War on Cannabis“ nun auch auf die nicht berauschenden, aber gesundheitsförderlichen Wirkstoffe der Hanfpflanze ausweiteten. Wenn Kranke und Alte nicht mehr länger an ihr zuvor unproblematisch zu erwerbendes CBD-Öl gelangen, das ihnen Linderung ihrer körperlichen oder seelischen Probleme brachte, wird zumindest in diesen Kreisen wahrgenommen werden, wie verkehrt die Drogenpolitik im Lande läuft. Hier lassen sich auch schnell Mitstreiter finden, denen diese Ungerechtigkeiten zu viel werden, da nicht mehr ein Marihuanakonsument für den Hanfgebrauch Stimmung macht, sondern Personen aus Schichten, die nicht unbedingt für ihren Rauschmittelgebrauch berüchtigt sind.



Es bleibt daher äußerst fraglich, was die Politik damit erreichen möchte, das selbst von der WHO als unbedenklich eingestufte Cannabidiol unter bizarre Auflagen zu stellen, die den Einsatz des hilfreichen Hanfproduktes vor teils unüberwindbare Hürden stellen. Zu hoffen ist dagegen, dass die langjährigen Befürworter der Cannabislegalisierung jetzt über Umwege einige unerwartete Mitstreiter in ihrem Kampf gegen die Prohibition gefunden haben.



