Cannabis-Prohibitionistin Daniela Ludwig fordert Lockerung der Methadon-Abgabe

Drogenbeauftragte der Bundesregierung will Substitutionspatienten vor Corona-Infektionen schützen

Graphik Ruth Groth

Von Sadhu van Hemp

In Deutschland sind derzeit rund 32.000 Menschen mit dem Covid-19-Erreger Sars-CoV-2 infiziert (Stand 23.03.2020). Die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist in Bayern am höchsten. Die Verdoppelung der Fallzahlen dauert unter weißblauen Himmel gerade einmal drei Tage, und die Landeshauptstadt München ist mit 89,4 bestätigten Infektionen je 100.000 Einwohner am stärksten betroffen. Kein Wunder also, dass sich die bayerische Cannabis-Prohibitionistin Daniela Ludwig (CSU) zur Eindämmung der Corona-Pandemie verstärkt Gedanken macht, die überraschenderweise sinnvoll sind.

Nun hat die Drogenbeauftragte der Bundesregierung mit deutlichen Worten Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sowie dessen Ressortkollegen aus den Ländern aufgefordert, die Vorschriften für die Abgabe von Methadon an Opioidabhängige zu lockern. „Unser über Jahre aufgebautes Suchthilfesystem darf jetzt nicht kollabieren“, sagte Ludwig dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“. Die Regeln für die Substitution müssten in diesem außergewöhnlichen Krisenfall flexibilisiert werden.

Ärzte sollen demnach ab sofort Rezepte ausstellen dürfen, die eine Abgabe der Ersatzdroge Methadon auch für mehr als sieben Tage zulässt.

In Deutschland erhalten nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums mehr als 70.000 Schwerstabhängige im Rahmen der Substitutionstherapie das vollsynthetisch hergestellte Opioid Methadon. Bislang müssen die Suchtkranken je nach Zustand täglich oder zumindest einmal in der Woche in der Praxis eines dafür zugelassenen Arztes antanzen, um sich dort ein Rezept bzw. das Mittel abzuholen.

Mit der von Daniela Ludwig angestrebten Lockerung der Abgaberegelung soll verhindert werden, dass die ohnehin gesundheitlich angeschlagenen Substitutionspatienten unnötige Wege machen müssen und sich somit dem erhöhten Risiko aussetzen, mit dem Sars-CoV-2-Virus angesteckt zu werden. Zudem könnten auf diese Weise die derzeit überfüllten Arztpraxen entlastet werden.

Die Initiative der Cannabis-Prohibitionistin Daniela Ludwig ist lobenswert. Schändlich hingegen ist, dass die Drogenbeauftragte der Bundesregierung die Notwendigkeit nicht erkennt, zur Eindämmung der Corona-Pandemie die Forderung zu stellen, rund vier Millionen Cannabis-Konsumenten vom alltäglichen Beschaffungsstress zu befreien und über Apotheken zu versorgen. Zumal es ein Leichtes wäre, per Notverordnung die Cannabis-Prohibition für einen begrenzten Zeitraum auszusetzen und den Import von Haschisch und Marihuana zuzulassen.

