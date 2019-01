Stadtverband der Zürcher Apotheken verabschiedet entsprechendes Positionspapier.



Auch in der Schweiz wird gekifft. Gemäß gemachter Schätzungen haben vierzig Prozent der männlichen Bevölkerung und circa ein Drittel der weiblichen Bevölkerung der Schweiz bereits schon einmal in ihrem Leben Cannabis ausprobiert. Da es bei einigen Menschen nicht beim Ausprobieren bleibt, existiert natürlich auch dort ein Schwarzmarkt für das Naturrauschmittel, welcher mit den bekannten Problemen behaftet ist. Kein Jugendschutz, keine Qualitätskontrollen, keine präventiven Beratungen und auch insgesamt keine tatsächlich existenten Kundenrechte. Dass zugleich kriminelle Strukturen von dem florierenden Geschäft profitieren können, gesellt sich zusätzlich noch zu den negativen Auswirkungen des illegalen Handels. Da man vor dieser Realität nicht die Augen verschließen dürfe und zeitgleich etwas an der Situation verändern wolle, hat sich nun der Apothekerverband der Stadt Zürich dafür starkgemacht, THC-Rauschhanf künftig in regulierte Bahnen zu lenken. Der Schweizer Apothekerverband stimmt für einen legalen Cannabisverkauf in den Arzneimittelfachgeschäften der Stadt.



Erst im September 2018 bremste der Schweizer Nationalrat einen Vorstoß in der Cannabispolitik des Landes aus und handelte nicht nach den Vorstellungen der laut repräsentativen Umfragen vorhandenen Mehrheit in der Bevölkerung, welche sich schon zu diesem Zeitpunkt eine Freigabe von Cannabis unter gewissen Regeln hätte vorstellen können. Nun kommt aus dem medizinischen Bereich ein kräftiger Gegenwind geweht, da sich der 110 Zürcher Apotheken vertretende Verband der Fachgeschäfte mit einem Positionspapier eindeutig für den legalen Handel mit Marihuana ausspricht und vernunftbasierte Erklärungen liefert, warum die angewandte Prohibitionspolitik abgeschafft gehöre. Auch da Cannabis laut Valeria Dora, der Präsidentin des Apothekennetzes Zürich, mittlerweile in der Gesellschaft angekommen sei, wäre es an der Zeit alternative Gangarten zur gefährlichen Prohibition zu entwickeln. Der gewohnte Gang zum Dealer könne schließlich irgendwann einmal auch zu anderen Drogen als Cannabis führen. Dazu würde bei dem vom Großteil der Verbandsmitglieder unterstützen Vorhaben aber auch besonders der Schutz vor kontaminierten Konsumgütern verbessert, da Cannabis aus der Apotheke garantierte Qualitäten besäße, welche sogar durch Wirkstoffgehaltangaben genaustens aufgezeigt werden könnten. Um nicht aber zum Konsum zu animieren, sollten die Preise für Apothekengras mit denen des Schwarzmarkthandels übereinstimmen. Aktuell 12 Franken pro Gramm. Man wolle schließlich eine spürbare Schadensbegrenzung mit dem Handel in Apotheken erreichen und nicht unbedingt eine lukrative Einnahmequelle erschließen. Zuerst stellt man sich seitens des Stadtverbandes der Zürcher Apotheken einen Verkauf von Medizinalhanf vor, doch im Laufe der Zeit plant man dort den Übergang hin zum regulierten Handel mit einem berauschenden Genussmittel. Dieses wäre nach Vorstellungen Apothekerverbandes dann legal an über 18-Jährige abzugeben, falls kein „problematischer Konsum“ seitens der Fachangestellten vermutet würde, der dann wohl zu Beratungsgesprächen und zu folgender Abstinenz führen könnte.



Da diese von Apothekern genannten Argumente verständlich für einen Wandel im Umgang mit Marihuana in der Schweiz sprechen, der auch bei einem Großteil dort lebender Experten auf Zuspruch stoßen soll, sollten auch anderswo die Überlegungen in Richtung regulierter Cannabisfreigabe etwas ernster genommen werden können. In der Alpenrepublik machen sich Mitglieder der FDP.Die Liberalen aufgrund der Stichhaltigkeit aller genannten Gründe daher auch schon länger ähnliche Gedanken bezüglich der Freigabe weiterer illegaler Drogen – darunter Kokain und Heroin.



Beobachtungen in Gebieten, in denen Cannabis schon seit einiger Zeit für Volljährige legal erhältlich gemacht wurde, zeigen schließlich auch eindeutig, dass ein wichtiger Aspekt von Rauschsubstanzen ganz schnell verloren geht, sobald sie nicht mehr unter der Hand gehandelt werden. Legalen Drogen fehlt es einfach am reizvollen „Coolness-Faktor“, der Heranwachsende gerne einmal zum Ausprobieren einlädt. Konsumieren Lehrer, Eltern oder freundliche Polizisten in der Freizeit Gras aus Apothekerhand, verfliegt die mystische Anziehungskraft des Ganjas in dieser Altersgruppe sofort spürbar.