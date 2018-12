Erstmalig Cannabis für medizinische Zwecke in Asien noch vor Februar 2019.

Auch wenn in Thailand aktuell noch besonders strenge Drogengesetze in Kraft sind, so möchte sich das asiatische Land nicht vor den global wahrnehmbaren Veränderungen auf dem Sektor des medizinischen Cannabis verwehren. Nachdem im Oktober 2018 die ersten Gedanken seitens der Regierung in diese Richtung tendierten, verfolgte man in den folgenden Monaten das Ziel mit überraschender Geschwindigkeit. Schon bis Februar 2019 will jetzt man ein Gesetz verabschieden, welches die Produktion von Medizinalhanf erlaubt und Thailand zu einem mächtigen Exporteur der hoch im Kurs stehenden Naturheilmittel machen kann. Thailand geht weitere Schritte in Richtung der Medizinalhanfproduktion.

Nachdem staatlich angestellte Pharmazeuten Schwarzmarktmarihuana zwecks der Überprüfung dessen medizinischer Eigenschaften legal erhielten, ein Abänderungsvorschlag an das Gesundheitsministerium gesendet wurde, scheint der Drops in Thailand bezüglich des gemeinen Cannabisverbotes schon nahezu bis zum Ende gelutscht. Innerhalb von nur drei Monaten ließ man sich davon überzeugen, dass die Herstellung, Anwendung und der Export von medizinischem Marihuana große Vorteile mit sich brächten, auf die nicht all zu lange gewartet werden sollte. Aufgrund des für den Anbau äußerst geeigneten Klimas und der geringen Kosten für Produktionskräfte könnte Thailand besonders von der Herstellung von Marihuana profitieren, weshalb bereits ausländische Unternehmen auf den sich erst noch erschließenden asiatischen Markt schielen. „Man wird in großen Stil anbauen und zeitgleich die Kosten reduzieren wollen – Thailand könnte dies ermöglichen“, wird Tyler Anthony, der Senior Vizepräsident von Electrum Partners zitiert, der im Auftrag an in Thailand interessierter Konzerne mit der Thematik beschäftigt ist. Die Regierung Thailands hat jedoch bereits im Vorfeld der anstehenden Legalisierung von medizinischem Marihuana angekündigt, dass unbedingt thailändische Personen und Firmen den Vorrang in dem sich auftuenden Geschäftsfeld erhalten sollen. „Der Export stellt eine Option dar – wenn die Zeit dafür reif ist“, sagte der stellvertretende Premierminister Prajin Juntong, der sich zwar auch ausländische Unterstützung im anstehenden Vorhaben vorstellen kann, aber unbedingt einheimische Mitmenschen an allen kommenden Projekten beteiligt sehen will. Damit entspricht die Planung mittlerweile den Wünschen verschiedener Forscher und gewissen Aktivistengruppen, welche schon damit drohten die Regierung zu verklagen, sollten Firmen aus dem Ausland Patente zur Produktion des Naturheilmittels erhalten.

Die über die Veränderungen diskutierende gesetzgebende Nationalversammlung Thailands möchte schon zum Januar den Umschwung durchgewunken haben, bevor im Februar die nächsten Wahlen durchgeführt werden. Dr. Sophon Mekthon, Vorsitzender der GPO und verantwortlicher Autor des Medizinalhanfgesetzes Thailands, weist darauf hin, dass die ablaufende Zeit in dieser Sachlage eine bedeutende Rolle spiele, weshalb man dieses mit Uhren messbare Gut auch nur bedingt verschwenden dürfe. Der Export von Cannabis käme für diesen Arzt auch nur dann infrage, sollte der entstehende Markt in Thailand Restbestände übrig lassen. Vorrang hätten auch in der Versorgungsfrage erst einmal nur die freundlichen Bewohner des wunderschönen Land des Lächelns.