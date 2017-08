Entweder den Cannabisverkauf stoppen, oder das Bankkonto wird gesperrt.

Nachdem man in Uruguay fortschrittliche Wege einschlug, um die eigene Bevölkerung von Schwarzmarkthändlern illegaler Substanzen fernzuhalten, scheinen sich unerwartete Hürden im ersten Land der Re-Legalisierung von Cannabis aufzutun. Die Apotheken in Uruguay werden aufgrund legalen Hanfhandels von Banken verschmäht und müssen um ihre bisher gepflegten Geldkonten bangen. Entweder der Cannabisverkauf würde eingestellt, oder man verzichte auf den ehemals geschätzten Kunden, heißt es aufseiten der Geldinstitute.

Der Präsident der staatlichen Banco de la República Jorge Polgar erklärte, dass keine Beziehungen zu Apotheken aufgenommen würden, die eine Lizenz für den Handel mit Marihuana erhalten hätten. So wolle man verhindern, dass eine internationale Isolierung der Bank eintreten könne, die tatsächlich aufgrund von grenzübergreifenden Tätigkeitsfeldern der heimischen Geldinstitute in den USA möglich wäre. Nach internationalen Regelungen dürften schließlich keine Konten geführt werden, die in jedweder Form mit Drogenhandel in Verbindung stünden. Selbst wenn die Regierung in Uruguay keine strafrechtliche Verfolgung für den öffentlich stattfindenden Handel mit Cannabis vorsieht – sogar hinter dem staatlichen Vertrieb steht – fühlen die Banken des mutigen Landes ihre Hände an das international geltende Recht gebunden.

Falls keine Lösung für die überraschend entstandene Zwickmühle in Uruguay gefunden würde, müssten viele der zwanzig zugelassenen Apotheken den Handel mit der begehrten und äußerst günstig zu erwerbenden Natursubstanz beenden. Eine angedrohte Sperrung des eigenen Bankkontos zwänge die Medizingüter anbietenden Geschäftsleute zum widerwilligen Handeln, erklärte ein Rechtsanwalt der Apothekervereinigung Uruguays.

Banken versus Apotheker – erste offizielle Erpressungsversuche im öffentlichen Drogenmilieu!