Einem Naturprodukt den richtig Wert beimessen.

Mit der Legalisierung von Cannabis an verschiedenen Orten der Welt stellte sich bei Geschäftstreibenden und Gesetzesmachern sicherlich schon häufiger die Frage, wie hoch der Preis von legalem Marihuana eigentlich sein darf. Zu hoch angelegt, lässt er die mündigen Bürger weiterhin auf dem Schwarzmarkt günstiger einkaufen, zu niedrig eingestuft, könnten Gefahren drohen, dass zu viele Menschen auf die Idee kommen, mit dem natürlichen Produkt auf engere Tuchfühlung zu gehen. Auch in Kanada, wo im Juli kommenden Jahres Hanf zu Genusszwecken erlaubt werden wird, überlegt man sich aktuell Antworten auf die anstehenden Veränderungen in der Drogenpolitik, die sich mit geschätzter Versorgungsmenge und anvisierter Preisgestaltung des legalen Marktes auseinandersetzen.

Vertretern der kanadischen Regierung und verschiedener Provinzen fiel auf einem Treffen zur Planung der künftigen Legalisierung auf, dass der Bedarf an berauschenden Hanfprodukten „ziemlich hoch“ wäre. Bereits die Menge von unter 200.000 Medizinalhanfpatienten könne nach Meldungen von Bloomberg nur unvollständig auf legalem Wege versorgt werden, weshalb bei der Aussage von 900.000 kanadischen Menschen, dass sie Marihuana nutzen wollen, sobald es gesetzlich erlaubt verfügbar ist, das angedachte System schnell zum Einsturz kommen könnte. Kanada würde das Gras ausgehen, sobald es legal verkauft werden würde, befürchten daher jetzt schon sich mit dem Bereich befassende Personen. Weil sich in Kanada aber derzeit auch der Finanzminister besonders enthusiastisch mit der Thematik befassen soll, ließe sich daraus schnell schließen, dass nicht der gestärkte Jugendschutz, sondern wachsende Steuereinnahmen im eigentlichen Interessengebiet der Regierenden liegen. Diese würden sich nach Schätzungen – bei einem überlegten Preis von 15 $ Dollar pro Gramm Cannabis – jedoch eher produktiv auf den dann günstigeren Handel auf der Straße auswirken, zeitgleich würden bei diesem Betrag aber auch nicht genügend Gelder in Umlauf gebracht, an denen sich der Staat profitabel bedienen könne.

Da in Uruguay in der Cannabispolitik aber schon ab dem nächsten Monat ein vergleichbares Umdenken umgesetzt wird – bei dem der Preis von legalem Marihuana bei 1,20 € Euro liegt – sollten die kanadischen Gestaltungsmöglichkeiten für das Ermitteln einer gerechten Bezahlsumme vielleicht lieber anhand vergleichbarer Rohstoffe ausgelotet werden. 500 Gramm feinster Raffinadezucker kosten schließlich auch nur 80 Cent im Supermarkt und trotzdem kaufen das selbst die dicken Kinder nicht im Papierpaket zum Direktverzehr…