Amphetamine und Cannabis im Ukraine-Krieg: Russische Soldaten dröhnen sich zu. 15 Prozent der Soldaten konsumieren Drogen.

Im September 2023 berichtete die unabhängige russische Nachrichtenagentur Vertska, dass 15% der russischen Soldaten Drogen in der Ukraine konsumiert haben. Dies berichtet der Tagespiegel. Die Soldaten konsumieren dabei nicht nur Alkohol, sondern auch Cannabis und Amphetamin. Gerade Amphetamin ist in Kriegen eine beliebte Droge, da es die Soldaten wach hält, die Leistung steigert und die Angst senkt. Die Wehrmacht hat im Zweiten Weltkrieg auch Methamphetamin unter dem Namen “Pervitin” konsumiert. Dies war ein großer Faktor bei den Blitzkriegen. Jetzt scheint die Droge eine Rückkehr an die Front zu bekommen, obwohl dies in Russland illegal ist.

Das britische Verteidigungsministerium bestätigt die Nachricht der Nachrichtenagentur. “Russische Kommandeure bestrafen Drogen- und Alkoholmissbrauch wahrscheinlich häufig, indem sie die Soldaten zu Sturmtruppenteilen abkommandieren, die praktisch zu Strafeinheiten geworden sind” schrieb das britische Verteidigungsministerium auf X (ehemals Twitter). “Eine der Hauptursachen für die schlechte russische Disziplin und den Drogenmissbrauch liegt wahrscheinlich darin, dass die Kampftruppen nach wie vor nicht die Möglichkeit haben, sich von der Frontlinie zu entfernen.”

Die russischen Soldaten mussten deshalb schon mehrere Disziplinarmaßnahmen über sich ergehen lassen. Es kam in den Kasernen zu mehreren Ausschreitungen und auch zu Todesfällen. Auch Alkoholmissbrauch spielte dabei immer wieder eine Rolle.

