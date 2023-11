Kiffen geht ans Herz und erhöht bei täglichen Konsum das Risiko für Herzinfarkt, Koronare Herzkrankheit und Schlaganfall. Somit hat Cannabis neben den gewünschten (medizinischen) Wirkungen wie jedes andere Medikament auch Nebenwirkungen. Diese Nebenwirkungen gehen hauptsächlich auf das Herz. Dies berichtet netdoktor.de.

Ein jüngere Untersuchung zeigt, dass Personen mit einer Cannabiskonsumstörung ein um etwa 60 Prozent erhöhtes Risiko haben, an einem Herzinfarkt, Schlaganfall oder einer anderen kardiovaskulären Erkrankung zu leiden. Die Forschenden um Dr. Anees Bahji haben Daten von rund 30.000 Kiffern mit der nicht-konsumierenden Allgemeinbevölkerung der gleichen Größe verglichen. Die Studie lief über einen Zeitrahmen von sieben Jahren.

“Während in der Cannabisgruppe bei 2,4 Prozent (721) erstmals kardiovaskuläre Erkrankungen auftraten, waren es in der Abstinenzgruppe nur 1,5 Prozent (458)” berichtet Netdoktor.de. Dies ist allerdings erstmal nur eine Korrelation und keine Kausalität. Die Daten reichen nicht aus, um zu belegen, dass Cannabis tatsächlich der Herzgesundheit schadet. Das kann auch an einer allgemein ungesünderen Lebensweise bzw. am Mischkonsum mit Tabak liegen.

Eine Forschergruppe um Dr. Ishan Paranjpe von der Stanford University hat sich auf den Zusammenhang von KHK und Cannabiskonsum konzentriert. Bei dieser Studie kam heraus, dass Cannabiskonsumenten ein etwa 30 Prozent höheres Risiko hatten, an einer KHK zu erkranken. Wer nur einmal im Monat gekifft hatte, hatte dabei kein erhöhtes Risiko. Tabak und Alkoholkonsum kann hierbei die Ergebnisse verzerrt haben. Was allerdings evident ist, dass THC an Gefäßrezeptoren der Herzens andockt. So könnten Plaques entstehen, die Entzündungen verursachen. Ebenfalls kann THC den Puls und Bluthochdruck steigern. Somit wäre selbst das Risiko für Herzerkrankungen bei Edibles erhöht. Somit ist es wichtig, bei dem eigenen Konsum die Herzgesundheit im Auge zu behalten.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Mastodon

Facebook

X

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Telegram

WhatsApp

Drucken